Время восхищать. 4 ярких модных образа на весну 2023 от Андре Тана

Главный девиз сезона весна 2023 – стильно, удобно, женственно.

Related video

Весна все активнее вступает в свои права, и несмотря на кратковременное похолодание впереди – много теплых и ярких дней, когда хочется выглядеть стильно, модно и при этом чувствовать себя комфортно. Известный украинский модельер Андре Тан предлагает тем, кто еще не определился с образами, несколько готовых ансамблей, среди которых каждая модница найдет свой. Они составлены из базовых и трендовых вещей сезона весна 2023, поэтому гарантируют, что выглядеть вы будете на миллион.

Вышиванка

Вышитые платья и вышиванки – тренд сезона весна 2023. И связано это не только с подъемом патриотизма, но и с тем, что этот элемент национальной одежды – красивый и стильный вне времени. Для тех же, кто за границей, вышиванка – еще один способ продемонстрировать свою идентичность, богатство украинской культуры и показать, насколько это универсальный и элегантный предмет гардероба. Вышиванку можно носить с джинсами, брюками, юбками, а под платья подобрать самые оригинальные аксессуары и модную обувь как на каблуке, так и на плоском ходу. Дизайнер рекомендует обратить внимание на белые кеды, ботильоны или босоножки на небольшой платформе, которые идеально подойдут для выхода на какое-то событие.

Вышиванка всегда в тренде Фото: Andre Tan/Instagram

Платье с цветочным принтом

Весна и женственность – понятия неразрывные. Платья из легких тканей с цветочным рисунком подчеркнут нежность своей хозяйки и ее вкус.

"Декольте подчеркнет все прелести, а завязочки на плечах придадут игривости. Платье настолько завершено смотрите, что даже не нужны дополнительные элементы в образе, я лишь посоветовал бы надеть какой-то минималистичный кулон, серьги и браслет из одного комплекта, чтобы гармонизировать все, и относительно обуви — легкие босоножки на плоском ходу или каблуки в пастельных цветах", – подчеркнул Тан.

Платье с цветочным рисунком подчеркнет женственность его владелицы Фото: Andre Tan/Instagram

Яркий образ

Природа расцветает, а значит, самое время сменить унылые зимние комплекты на яркие вещи. Например, Андре советует обратить внимание на красный брючный костюм, который уже выглядит цельным и завершенным, поэтому не нужно думать, с чем его сочетать. Что касается аксессуаров, то к нему идеально подойдут очки с цепочками, а из обуви можно подобрать лоферы-чанки, босоножки как на грубом каблуке, так и на тоненьком, ботильоны, кеды.

Красный яркий костюм уже сам по себе завершенный образ Фото: Andre Tan/Instagram

Кэжуал на каждый день

Джинсы с рубашкой или футболкой, будь она базовых цветов или яркая, – вечная классика для тех, кто любит стильную простоту. Однако разнообразить такой образ помогут детали на кармане джинс, подвернутые рукава, мягкая ткань.

"Дополнить образ можно цепочкой на шею и массивными серьгами. Если ты выбрала футболку, то можно надеть кепку или бандану", – советует модельер.

Джинсы и футболка или рубашка – вечно актуальная классика Фото: Andre Tan/Instagram

Ранее Фокус писал, какая обувь будет трендовой весной 2023.