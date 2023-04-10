Красиво, практично, удобно. Главные обувные тренды сезона весна-лето 2023 от Андре Тана

Если вы еще не купили подходящую обувь, самое время выбрать что-то модное, руководствуясь советами дизайнера.

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Весна уже вступила в свои права, температура воздуха стремится ввысь, а значит, самое время, надевать яркие и удобные вещи, подбирая под них не менее удобную и стильную обувь. Что посмотреть и купить в обувных магазинах, советует знаток моды, известный украинский дизайнер Андре Тан. Он предлагает шесть трендов обуви, которые будут популярны в сезоне весна-лето 2023, поэтому каждая модница сможет подобрать что-то для себя.

Завязки, шнуровка и ремни

В сезоне весна-лето в моде обувь с необычными завязками, шнуровкой и ремнями. Они сделают любой образ более изысканным и интересным, а детали добавят изюминку и расскажут о чувстве стиля модницы лучше всяких слов.

Фото: Andre Tan/Instagram

Сапоги и ботфорты

Кожаные пальто и тренчи, которые очень модны в этом сезоне, будут выглядеть еще эффектнее, если подобрать под них ботфорты на плоской подошве или каблуке. Еще один удачный вариант — сапоги в стиле 2000-ых. Обувь может быть как нейтральных цветов, так и ярких. То же касается и материала.

Фото: Andre Tan/Instagram

Обувь на платформе

Обувь на платформе уже много сезонов не теряет своей популярности. Актуальной она останется и весной-летом этого года. Вариативность обуви на платформе очень широка: от спортивных до вечерних вариантов. Поэтому шанс не найти что-то свое крайне минимален.

Фото: Andre Tan/Instagram

Острый носок

"Обувь с острым носком всегда выглядит великолепно, визуально вытягивает ноги и делает их элегантными – словом, настоящий маст-хев. От казаков до слингбеков — варианты с заостренным носком есть для каждого события", — рекомендует Тан.

Фото: Andre Tan/Instagram

Мюли

Популярные женские туфли на каблуке с закрытым носком и открытой пяткой — тренд сезона. Уже скоро надоевшие ботинки можно будет заменить на эту обувь.

"Если вы планируете ходить в них в течение всего дня, то следует выбирать варианты на широкой стойкой подошве, для вечерних прогулок подойдут пары на стильном каблуке", — подчеркнул дизайнер.

Фото: Andre Tan/Instagram

Лоферы

Лоферы — это очень популярная обувь в этом сезоне. Главный секрет любви к ней — в ее практичности. Их легко обувать, не нужно тратить время на застежки, шнурки или завязки. В большинстве случаев плоская и устойчивая подошва делает их незаменимыми во время продолжительных прогулок. Андре Тан советует обратить внимание на лоферы именно как на обувь для повседневной носки.

Фото: Andre Tan/Instagram

Ранее Фокус писал, что Андре Тан предложил несколько готовых образов для весны 2023.