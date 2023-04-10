Красиво, практично, удобно. Главные обувные тренды сезона весна-лето 2023 от Андре Тана
Если вы еще не купили подходящую обувь, самое время выбрать что-то модное, руководствуясь советами дизайнера.
Весна уже вступила в свои права, температура воздуха стремится ввысь, а значит, самое время, надевать яркие и удобные вещи, подбирая под них не менее удобную и стильную обувь. Что посмотреть и купить в обувных магазинах, советует знаток моды, известный украинский дизайнер Андре Тан. Он предлагает шесть трендов обуви, которые будут популярны в сезоне весна-лето 2023, поэтому каждая модница сможет подобрать что-то для себя.
Завязки, шнуровка и ремни
В сезоне весна-лето в моде обувь с необычными завязками, шнуровкой и ремнями. Они сделают любой образ более изысканным и интересным, а детали добавят изюминку и расскажут о чувстве стиля модницы лучше всяких слов.
Сапоги и ботфорты
Кожаные пальто и тренчи, которые очень модны в этом сезоне, будут выглядеть еще эффектнее, если подобрать под них ботфорты на плоской подошве или каблуке. Еще один удачный вариант — сапоги в стиле 2000-ых. Обувь может быть как нейтральных цветов, так и ярких. То же касается и материала.
Обувь на платформе
Обувь на платформе уже много сезонов не теряет своей популярности. Актуальной она останется и весной-летом этого года. Вариативность обуви на платформе очень широка: от спортивных до вечерних вариантов. Поэтому шанс не найти что-то свое крайне минимален.
Острый носок
"Обувь с острым носком всегда выглядит великолепно, визуально вытягивает ноги и делает их элегантными – словом, настоящий маст-хев. От казаков до слингбеков — варианты с заостренным носком есть для каждого события", — рекомендует Тан.
Мюли
Популярные женские туфли на каблуке с закрытым носком и открытой пяткой — тренд сезона. Уже скоро надоевшие ботинки можно будет заменить на эту обувь.
"Если вы планируете ходить в них в течение всего дня, то следует выбирать варианты на широкой стойкой подошве, для вечерних прогулок подойдут пары на стильном каблуке", — подчеркнул дизайнер.
Лоферы
Лоферы — это очень популярная обувь в этом сезоне. Главный секрет любви к ней — в ее практичности. Их легко обувать, не нужно тратить время на застежки, шнурки или завязки. В большинстве случаев плоская и устойчивая подошва делает их незаменимыми во время продолжительных прогулок. Андре Тан советует обратить внимание на лоферы именно как на обувь для повседневной носки.
Ранее Фокус писал, что Андре Тан предложил несколько готовых образов для весны 2023.