Донька Сінді Кроуфорд вирушила на побачення з бойфрендом (фото)

Спадкоємиця культової супермоделі зустрічається з актором, який зіграв головну роль у фільмі про Елвіса Преслі.

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22-річна американська модель Кайя Гербер трималася за руку свого бойфренда Остіна Батлера, 32, коли вони гуляли з її собакою Майло в Малібу після обіду в ресторані Café Habana її батька Ренді Гербера. Про це пише Daily Mail.

Донька Сінді Кроуфорд, 57, обрала для прогулянки світлі вільні штани, топ та накинула на плечі коричневий светр. До образу вона додала чорну кепку та сонцезахисні окуляри. Волосся зірка глянців залишила розпущеним.

Тим часом супутник Кайї, 32-річний актор Остін Батлер, був у сірих штанах, джинсовій сорочці та кепці. Він також захищав очі від сонця Малібу темними окулярами.

Батлер, виконавець ролі Елвіса Преслі, на десять років старший за юну модель, з якою він зустрічається з кінця 2021 року. До цього Гербер тривалий час перебувала в стосунках з іншим актором — Джейкобом Елорді.

Кайя Гербер та Остін Батлер

У розпал пандемії COVID-19 у липні 2020 року Кайя Гербер взяла свого песика Майло від The Labelle Foundation. Доньку Сінді Кроуфорд часто помічають на прогулянках з домашнім улюбленцем.

Остін Батлер грає Елвіса Преслі

Нагадаємо, Кайя Гербер та Остін Батлер вирушили на побачення в Беверлі-Гіллз.

Також Фокус писав про появу Сінді Кроуфорд на публіці в компанії схожої на неї доньки.