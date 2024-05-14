Супермодель Синди Кроуфорд раскрыла секрет воспитания детей

У звезды подиумов и ее избранника Рэнди Гербера родилось двое наследников — Кайя и Пресли. Они также строят карьеру в модельной отрасли.

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Американская супермодель Синди Кроуфорд рассказала, что избегает "непрошеных советов" дочери Кайе и сыну Пресли, а вместо этого высказывает им свое "реальное мнение". Секретами воспитания детей культовая звезда подиумов поделилась в подкасте Керри Корриган Wonders.

Синди Кроуфорд, у которой есть 24-летний сын Пресли и 22-летняя дочь Кайя от Рэнди Гербера, объяснила, что не дает советов своим наследникам, если они сами об этом не попросят.

Синди Кроуфорд с дочерью Фото: Getty Images

Супермодель, которая замужем за Гербером с 1998 года, сказала: "Они знают, что если спросят меня, они узнают мое истинное мнение. Но если они меня не спрашивают... Я действительно очень стараюсь, и, наверное, на 70 процентов хорошо справляюсь с этим... Я стараюсь не давать непрошеных советов".

На самом деле знаменитость этот жизненный урок усвоила еще от своей матери, которая однажды сказала ей: "Не давай советов, если [об этом] не попросят".

Синди Кроуфорд с мужем и сыном Фото: Getty Images

Кроуфорд и Гербер состоят в браке с 1998 года. Они стали родителями двоих детей — дочери Кайи и сына Пресли. До этого Синди была замужем за актером Ричардом Гиром, однако общих детей от этого союза не было.

Кайя строит карьеру в модельной отрасли, как и ее старший брат. Также дочь Синди Кроуфорд снялась в сериале "Палм-Рояль", появлялась в эпизодических ролях (в фильме "Вавилон"), в 10 сезоне сериала "Американская история ужасов" и спин-оффе "Американские истории ужасов".

Напомним, Синди Кроуфорд показала стильный весенний образ.

Также Фокус писал о том, как Синди Кроуфорд выглядела в детстве.