Муза Готье и любимица Джорджа Майкла. Умерла супермодель Татьяна Патитц

Модели с обложки Vogue и любимице фотографа Херба Ритца было всего 56 лет.

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В 56 лет скончалась супермодель Татьяна Патитц (или Татьяна Патиц). Она была звездой подиумов и обложек глянца в 1990-х, сотрудничала с известным фотографом Хербом Ритцем. О причинах смерти пока не сообщается, пишет Vogue.

Татьяна родилась в Гамбурге у матери-эстонки и отца-немца. После семья переехала в Стокгольм. В 17 лет в 1983 году она приняла участие в конкурсе элитных моделей в Стокгольме. Она заняла третье место в Швеции. Призом стала поездка в Париж и срочный контракт с модельным агентством.

Татьяну называли "сиреной" за классические черты лица и отстраненную холодность. Она выходила на подиум в показах Versace, Жана-Поля Готье и Chanel, появлялась на обложках Vogue, Harper's Bazaar, Elle и Marie Claire.

[ + – ] Татьяна Патиц на показе Готье

В 1990-х она появилась в клипе Джорджа Майкла на песню Freedom вместе со своей подругой Синди Кроуфорд.

[ + – ] Джордж Майкл - Freedom!

После всех, кто блеснул в этом видео, окрестили "супермоделями 1990-х" и они часто работали вместе.

Татьяна также снялась в фильме группы Duran Duran Skin Trade и даже попробовала себя в кино, сыграв роль жертвы убийства в фильме Шона Коннери Восходящее солнце 1993 года.

В 2000 году она появилась в клипе Korn на песню Make Me Bad.

[ + – ] Korn - Make Me Bad

Она также работала в течение 30 лет с известным фотографом Питером Линдбергом, была музой Херба Ритца и Хельмута Ньютона.

[ + – ] Татьяна Патитц позирует Хельмуту Ньютону

В своей книге "10 женщин" Линдберг писал: "Я восхищаюсь Татьяной, потому что она всегда остается собой. Она очень мягкая, но, в то же время очень сильная, и знает, как постоять за себя. Невозможно не восхищаться ею и с годами не влюбиться в нее хоть чуточку".

В последние года Татьяна жила в США, где у нее было ранчо в Монтане. Модель была заядлой наездницей и обожала лошадей.

[ + – ] Известные супермодели протестуют против ношения меха в 1990-е Фото: Getty Images

Звезда работала и в последние годы: в 2019 году она приняла участие в показе Etro в Милане, а в 2022 году с Тони Гаррн и Надей Ауэрманн приняла участие в мировой премьере WMF в Haus der Kunst в Мюнхене

"Татьяна всегда была европейским символом шика, как Роми Шнайдер и Моника Витти. Она была гораздо менее заметной, чем ее сверстницы — более загадочной, более взрослой, более недосягаемой — и в этом была своя привлекательность", — вспоминает Анна Винтур, директор по контенту Condé Nast и глобальный редакционный директор Vogue.

[ + – ] Татьяна Патитц в последние годы

Среди бойфрендов супермодели были Пирс Броснан, модель и певец Ник Камен и директор по маркетингу Джейсон Джонсон. От последнего она родила сына Джону.

Напомним, в прошлом году умерла актриса и модель Чарлби Дин. Девушка сыграла одну из главных ролей в фильме "Треугольник печали".