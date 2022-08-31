В 32 года скончалась модель и актриса Чарлби Дин, звезда фильма "Треугольник печали"

Семья сообщила, что девушка умерла от "внезапной болезни"

Неожиданно умерла восходящая звезда кино – актриса и модель Чарлби Дин. Девушка сыграла одну из главных ролей в фильме "Треугольник печали", которая завоевала главный приз Каннского кинофестиваля. Об этом пишет Deadline.

Чарлби Дин было только 32 года, четыре месяца назад она обручилась со своим бойфрендом, манекенщиком Люком Чейзом Уолкером.

[ + – ] Чарлби Дин была известной моделью

Девушка родилась в Кейптауне, ЮАР, быстро стала популярной моделью. Недавно заключила контракт с Bulgari.

Также она снималась в сериале "Черная молния" в 2018 году и в фильме Перри Лэнга "Интервью с Богом".

Подробности о том, что стало причиной смерти, не разглашаются.

Семья сообщила, что актриса попала в больницу и скончалась от "внезапной болезни".

[ + – ] Чарлби Дин на съемках фильма "Треугольник печали"

Напомним, фильм "Треугольник печали" шведского режиссера Рубена Эстлунда рассказывает историю компании богачей, которые отправились отдыхать на яхте, потерпели кораблекрушение и оказались на необитаемом острове.

А единственный, кто умеет ловить рыбу и может их прокормить – уборщица. Чарлби досталась роль модели по имени Яя.

В 2022 году фильм "Треугольник печали" завоевал золотую пальмовую ветвь на 75-м Каннском кинофестивале.