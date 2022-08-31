У 32 роки померла модель та акторка Чарлбі Дін, зірка фільму "Трикутник смутку"

Сім'я повідомила, що дівчина померла від "раптової хвороби"

Несподівано померла зірка кіно — акторка і модель Чарлбі Дін. Дівчина зіграла одну з головних ролей у фільмі "Трикутник смутку", який виборов головний приз Каннського кінофестивалю. Про це пише Deadline.

Чарлбі Дін було лише 32 роки, чотири місяці тому вона побралася зі своїм бойфрендом, манекенником Люком Чейзом Волкером.

[ + – ] Чарлбі Дін була відомою моделлю

Дівчина народилася у Кейптауні, ПАР, швидко стала популярною моделлю. Нещодавно уклала контракт із Bulgari.

Також вона знімалася у серіалі "Чорна блискавка" у 2018 році та у фільмі Перрі Ленга "Інтерв'ю з Богом".

Подробиці про те, що спричинило смерть, не розголошуються.

Сім'я повідомила, що актриса потрапила до лікарні та померла від "раптової хвороби".

[ + – ] Чарлбі Дін на зйомках фільму "Трикутник смутку"

Нагадаємо, фільм "Трикутник смутку" шведського режисера Рубена Естлунда розповідає історію компанії багатіїв, які вирушили відпочивати на яхті, потрапили в аварію корабля і опинилися на безлюдному острові.

А єдиний, хто вміє ловити рибу та може їх прогодувати — прибиральниця. Чарлбі дісталася роль моделі, на ім'я Яя.

У 2022 році фільм "Трикутник смутку" завоював золоту пальмову гілку на 75-му Каннському кінофестивалі.