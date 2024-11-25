Гигантская утка крякает в океане: ученые считают, таинственный шум похож на "разговор левиафанов"

Более 60 лет назад исследователи впервые услышали таинственный звук в водах Антарктиды и теперь пытаются разгадать тайну его возникновения.

Десятилетия назад, в 1960 году, в водах Антарктиды люди впервые услышали странный звук: повторяющийся шум, похожий на кряканье огромной утки. С тех пор прошло более 60 лет, но ученые все еще находятся в поисках того, что могло бы объяснить появление этого странного звука, пишет Science Alert.

По словам ученого-океаниста Росса Чепмена из Университета Виктории в Канаде, несмотря на годы исследований, у ученых все еще нет полного ответа. В то же время ученые признают, что новая работа по анализу звуков био-уток предполагает, что то, что их издает, на самом деле ведет разговор.

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Исследователи обнаружили, что несколько говорящих находятся в разных точках океана и все они издают эти звуки. Наиболее любопытным кажется то, что звуки действительно похожи на разговор: когда говорил один, другие молчали, как будто слушали. Затем первый говорящий замолкал и слушал ответы других.

Мировой океан покрывает больше половины поверхности нашей планеты и является самым мало изученным местом на Земле. Земные океаны чрезвычайно большие и глубокие, а потому нам так сложно их исследовать. Часто говорят, что мы знаем о Марсе больше, чем о морском дне. Поэтому неудивительно, что там таятся вещи, которых мы не видели, и поведение животных, которое мы не можем идентифицировать.

Впервые таинственные звуки были зафиксированы в водах Антарктиды, а затем у западного побережья Австралии. Десятилетиями ученые пытались разгадать эту тайну и наконец-то им удалось: потребовалось чуть более 50 лет и множество меток, чтобы в 2014 году ученые связали появление таинственного звука с антарктическими полосатиками (Balaenoptera bonaerensis). Ученые проанализировали записи меток и обнаружили, что киты издавали звуки, похожие на записи био-утки.

Казалось бы, тайна раскрыта, но по словам Чепмена, не все так просто. Похожие звуки также были зафиксированы и в других океанах Земли и не были связаны с наблюдением животного. Ученые полагают, что звуки могли издавать и полосатики, однако вполне возможно — это был совершенно другой кит.

Чепмен с коллегами изучал звуковой ландшафт южного океана с 1980-х годов, когда записи показали, что биоутка или ее более высокочастотный родственник биогусь были слышны по всей Австралии и Новой Зеландии. Он и его коллеги определили, что звук должен был исходить от животного.

Исследователи отмечают, что первое время они не могли поверить, что звук биологический. Ученые продолжили работу и буквально каждый день узнавали о звуке в океане что-то новое, по мере того, как углублялись в данные. Результаты казались увлекательными.

Чепмен отмечает, даже если тайна возникновения звука разгадана и его действительно издают полосатики, в нем все еще есть загадка. Во-первых, ученые до сих пор не знают цели этих звуков. Впрочем, команда уверена, что характер записей, которые им с коллегами удалось сделать, указывает на то, что это обмен мнениями или разговор. В то же время цель этого разговора все еще непонятна.

Несмотря на то, что нам все еще неизвестно о чем именно говорили киты Чепмен с коллегами считают, что дальнейшие исследования, возможно, помогут раскрыть этот секрет.

Ранее Фокус писал о том, что ученые 20 минут болтали в "пришельцем" в океане: о чем они беседовали.