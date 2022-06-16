Кайлі Дженнер продемонструвала ідеальну сукню для літніх вечорів (фото)

На вечірку після перемоги України вже варто починати обирати наряд.

Наймолодша мільярдерка світу Кайлі Дженнер поділилася знімками в сукні, що ідеально підійде для гучних літніх вечірок. І хоч ситуація в країні далека від веселих вечірок, на образ Кайлі все ж варто звернути увагу та відкласти на майбутнє.

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Дівчина Тревіса Скотта позує у чорній мінісукні Mugler з відвертими вирізами на тілі, що демонструють підтягнуту фігуру моделі, яка народила кілька місяців тому другу дитини. Свій total black образ 24-річна Кайлі доповнила чорними гетрами та босоніжками з гострим носком. Як аксесуари до фатального аутфіту бізнесвумен обрала золоті сережки, а її нігті на ногах пофарбовані у жовтий колір.

[ + – ] Кайлі Дженнер у total black образі. Фото: kyliejenner [ + – ] Кайлі Дженнер у total black образі. Фото: kyliejenner

Публікація однієї із клану Кардаш'ян зібрала понад 6 млн лайків менше як за добу, адже 24-річна Кайлі стала першою жінкою у світі з рекордною кількістю підписників в Instagram.

"Ранковий грам 🖤", — підписала серію фото бізнесвумен, а її підписники не пройшли повз фатального образу.

"Королева", — написала старша сестра Кайлі Хлої Кардаш'ян.

Нагадаємо, нещодавно Кайлі Дженнер продемонструвала "голе" бікіні від відомого модного бренду.

Також Фокус писав про розкішний подарунок для Кайлі Дженнер від її коханого та батька дітей до Дня матері. Репер Тревіс Скотт подарував моделі мільйон хризантем.