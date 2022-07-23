Кріс Дженнер ретельно контролює фінанси доньки Кайлі

У свої 24 Кайлі Дженнер володіє власним брендом косметики та мільярдними статками.

Мама двох доларових мільярдерів та кількох мільйонерів Кріс Дженнер контролює фінанси своєї доньки Кайлі. Про це повідомляє Page Six.

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Основною причиною недовіри до доньки стала нещодавня покупка Кайлі приватного джету за 72 млн доларів (понад 2 мільярди гривень).

"Кайлі витрачає дуже багато. Після того, як вона придбала літак, її мамі довелося втрутитися і заспокоїти її", — зазначає джерело, близьке до клану Кардаш'ян.

То ж Кріс Дженнер просить Кайлі більш відповідально ставитися до коштів та інвестувати їх.

"Проте Кайлі 24 роки, у неї є свій бренд, і вона робить те, що хоче", — розповідає інсайдер.

[ + – ] Кайлі Дженнер придбала власний джет

Зокрема молода бізнесвумен витрачає близько 300 млн доларів на одяг щомісяця та володіє кількома особняками у США.

Проте деякі інсайдери зазначають, що менша з клану Кардаш'ян дуже відповідально ставиться до зароблених грошей.

У лютому 2022 Кайлі Дженнер вдруге стала мамою. У неї та американського репера Тревіса Скотта народився син Вовк (Вульф), якого вони згодом переназвали Лицарем (Найт).

Нагадаємо, 24-річна Кайлі Дженнер стала першою жінкою у світі, яка набрала понад 300 млн фоловерів в Instagram.

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