Трэвиса Скотта снова подозревают в изменах Кайли Дженнер (фото)

Музыканта заметили на одном фестивале с его бывшей девушкой.

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31-летний американский рэпер Трэвис Скотт подогрел слухи об измене своей девушке и матери его детей Кайли Дженнер. Об этом пишет The Cut.

Музыканта накануне увидели на одном фестивале с его бывшей девушкой Роджен Кар. Они выложили сторис с одной локации на VIP-площадке. После этого в Сети сразу начали распространяться слухи о вероятной измене Трэвиса своей девушке Кайли Дженнер.

Пользователи провели расследование, в котором обнаружили и старые фото с одних локаций бывшей пары.

[ + – ] Трэвис Скотт подогрел слухи об изменах Кайли Дженнер

Рэпер после волны хейта в Сети сразу начал оправдываться и отметил, что у него ничего не было с этой личностью, и он ее даже не знает. Впрочем, блогер не остановилась и начала писать провокационные посты. В частности, попросила Кайли Дженнер одеться на Хэллоуин в костюм вероятной любовницы Скотта, чтобы ему точно понравилось.

"Скажи ей быть мной на Хэллоуин, поскольку она хочет, чтобы ты ее так сильно любил 🙂", — написала Роджен.

[ + – ] Вероятная любовница Трэвиса Скотта

На что Кайли ответила откровенными фото в соблазнительном черном боди с глубоким декольте.

"В твоих мечтах", — подписала карусель свежих фотографий блогер и бизнес-вумен.

[ + – ] Кайли Дженнер Фото: kyliejenner

Впрочем, Трэвис Скотт неоднократно изменял Кайли, о чем было известно еще до рождения их второго ребенка. В частности, у музыканта были романтические отношения с лучшей подругой его девушки.

В феврале 2022 звездная пара во второй раз стала родителями. У Кайли и Трэвиса родился сын, которого они сначала назвали Волком (Вульф), а затем решили переименовать Рыцарем (Найт). До этого миллиардерша и музыкант воспитывали дочь Сторми. А официально свои отношения пара до сих пор не скрепила.

Напомним, летом 2022 Кайли Дженнер намекала, что ждет третьего ребенка.

Также Фокус писал о встречах Трэвиса Скотта с другими девушками сразу после рождения его сына.