Стало известно, почему Кайли Дженнер сменила имя своего сына

Сначала малыша назвали Волком.

Накануне стало известно, что американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер сменила имя своего новорожденного сына. О причинах этого сообщил источник, близкий к семейству Кардашьян, пишет Just Jared.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

"Кайли и Трэвису нравилось это имя. Они придумали его задолго до появления малыша. Однако после знакомства с ним они почувствовали, что ему не подходит это имя", — отметил инсайдер, добавив, что о новом имени первого сына Кайли и Трэвис еще не готовы рассказать общественности. Однако они уже подобрали это "идеальное" имя.

[ + – ] Сначала Кайли Дженнер назвала сына Волком Фото: Instagram kyliejenner

Отметим, что самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер и ее возлюбленный, рэпер Трэвис Скотт, стали родителями во второй раз в феврале 2022 года. До этого у них была четырехлетняя дочь Сторми (Шторм). Новорожденного малыша назвали Волком (Вульф Вебстер). Однако впоследствии стало известно о том, что родители решили сменить имя ребенка, которому почти два месяца.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт пока официально не заключили брак, однако, как известно, пара планирует узаконить свои отношения, ведь они уже воспитывают двоих детей.

Ранее Фокус писал о появлении на публике Трэвиса Скотта с новой девушкой. Известно, что с этой моделью неоднократно замечали бывшего мужа Ким Кардашьян Канье Уэста.