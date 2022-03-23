Кайли Дженнер сменила имя своего новорожденного сына

Родители решили, что имя плохо подходило для ребенка.

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер, ставшая во второй раз мамой в феврале 2022 года, решила сменить имя своего новорожденного сына. Об этом знаменитость сообщила в своем Instagram.

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Сначала 24-летняя Кайли и ее возлюбленный, 30-летний американский рэпер Трэвис Скотт, назвали малыша Волком (Wolf). Однако родители решили, что имя не очень подходит для ребенка.

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"Чтобы вы знали, нашего сына больше не зовут Волк. Мы поняли, что оно ему не подходит. Просто хотела рассказать об этом, потому что везде вижу это имя", — отметила Кайли в Instagram-сторис. Однако, как теперь звучит имя сына Кайли Дженнер и Трэвиса Скотта, они не сообщили.

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Напомним, что 2 февраля 2022 года, в "магическую" зеркальную дату, Кайли Дженнер родила второго ребенка. У них с Трэвисом Скоттом есть четырехлетняя дочь Сторми (Шторм). В эту же дату второго ребенка родила и возлюбленная 54-летнего актера Джейсона Стейтема, 34-летняя модель Роузи Хантингтон-Уайтли. Девочку назвали Изабеллой, а у звездной пары еще есть сын Оскар.

Также Фокус рассказывал о втором ребенке Илона Маска от певицы Граймс, с которой они недавно разошлись. Девочку родила суррогатная мать и ее назвали Экса Дарк Сидерель (Exa Dark Sideræl), однако родители зовут малыша Y, ведь первого ребенка пары, сынаXÆA-XII, называют просто X.