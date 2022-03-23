Кайлі Дженнер змінила ім'я свого новонародженого сина

Батьки вирішили, що ім'я погано підходило для дитини.

Американська модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер, яка в лютому 2022 року стала вдруге мамою, вирішила змінити ім'я свого новонародженого сина. Про це знаменитість повідомила у своєму Instagram.

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Спочатку 24-річна Кайлі та її коханий, 30-річний американський репер Тревіс Скотт, назвали малюка Вовком (Wolf). Проте наразі батьки вирішили, що ім'я не дуже підходить для дитини.

[ + – ] Кайлі Дженнер повідомила, що перейменовує свого сина Вовка

"Щоб ви знали, нашого сина більше не звуть Вовк. Ми зрозуміли, що воно йому не підходить. Просто хотіла розповісти про це, бо скрізь бачу це ім'я", — зазначила Кайлі в Instagram-сторіс. Проте, як тепер звучатиме ім'я сина Кайлі Дженнер та Тревіса Скотта, вони не повідомили.

[ + – ] Вовк Вебстер народився 2 лютого 2022 року

Нагадаємо, що 2 лютого 2022 року, у "магічну" дзеркальну дату, Кайлі Дженнер народила другу дитину. У них з Тревісом Скоттом є трирічна донька Стормі (Шторм). У цю ж дату другу дитину народила і кохана 54-річного актора Джейсона Стейтема, 34-річна модель Роузі Гантінгтон-Вайтлі. Дівчинку назвали Ізабеллою, а в зіркової пари ще є син Оскар.

Також Фокус розповідав про другу дитину Ілона Маска від співачки Граймс, з якою вони нещодавно розійшлися. Дівчинку народила сурогатна матір і її назвали Екса Дарк Сідерель (Exa Dark Sideræl), проте батьки звуть її Y, адже першу дитину пари, сина X Æ A-XII, називають просто X.