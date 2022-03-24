Стало відомо, чому Кайлі Дженнер змінила ім'я свого сина

Спочатку малюка назвали Вовком.

Напередодні стало відомо про те, що американська модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер змінила ім'я свого новонародженого сина. Про причини цього повідомило джерело, близьке до сімейства Кардаш'ян, пише Just Jared.

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"Кайлі та Тревісу подобалося це ім'я. Вони придумали його задовго до появи малюка. Проте після знайомства з ним вони відчули, що йому не підходить це ім'я", — зазначив інсайдер, додавши, що про нове ім'я першого сина Кайлі та Тревіс ще не готові розказати громадськості. Проте вони вже підібрали це "ідеальне" ім'я.

[ + – ] Спочатку Кайлі Дженнер назвала сина Вовком Фото: Instagram kyliejenner

Зазначимо, що наймолодша мільярдерка у світі Кайлі Дженнер та її коханий, репер Тревіс Скотт, стали батьками вдруге у лютому 2022 року. До цього в них була чотирирічна донька Стормі (Шторм). Новонародженого малюка назвали Вовком (Вульф Вебстер). Проте згодом стало відомо про те, що батьки вирішили змінити ім'я дитини, якій майже два місяці.

Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт наразі офіційно не одружені, проте, як відомо, пара планує узаконити свої стосунки, адже вони вже виховують двох дітей.

Раніше Фокус писав про появи на публіці Тревіса Скотта з новою дівчиною. Відомо, що з цією моделлю неодноразово помічали колишнього чоловіка Кім Кардаш'ян Каньє Веста.