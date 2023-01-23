Кайлі Дженнер уперше показала обличчя однорічного сина та розсекретила його нове ім'я

Зіркові батьки нарешті визначилися з тим, як назвати хлопчика.

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25-річна мільярдерка та молодша із сестер Кардаш'ян-Дженнер Кайлі через рік після народження сина показала його обличчя. Знаменитість поділилася серією фотографій із хлопчиком у своєму Instagram-акаунті.

Фото: Instagram @kyliejenner

Кайлі показала не лише спільні кадри із сином від Тревіса Скотта, а й кумедні портрети малюка.

Фото: Instagram @kyliejenner Фото: Instagram @kyliejenner Фото: Instagram @kyliejenner

До того ж зіркова мати нарешті повідомила ім'я сина. Американська модель спочатку назвала малюка, який народився в магічну дату 02.02.2022, Вулфом (Wolf Webster). Однак згодом Кайлі та її коханий, музикант Тревіс Скотт, повідомили, що це ім'я не підходить для їхнього новонародженого сина, тому вони придумають нове та повідомлять про це пізніше.

Тепер хлопчика звуть Ейр, що означає "повітря". Шанувальники зазначили, що таке ім'я дуже пасує сім'ї, адже старшу дочку мільярдерки та співака звуть Стормі, тобто "буря".

Нагадаємо, що Ейр Вебстер народився в лютому 2022 року. Також Тревіс Скотт і Кайлі Дженнер разом виховують 4-річну доньку Стормі. Однак, незважаючи на спільних дітей, мільярдерка та співак так і не одружилися. Крім того, нещодавно стало відомо, що пара вкотре розірвала свої романтичні стосунки.