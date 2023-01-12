В начале 2023 года стало известно о разрыве одной из самых известных звездных пар.

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Стало известно, почему на самом деле разошлись Кайли Дженнер и Трэвис Скотт. Об этом пишет People.

Источник, близкий к звездной паре, рассказывает, что у бывших влюбленных были разные взгляды на жизнь в целом.

"Кайли слишком сосредоточена на своих детях и бизнесе. Она не большая тусовщица. Трэвис наоборот. Он любит вечеринки. У них точно разные цели. Так было постоянно", — отмечает инсайдер.

К тому же, Кайли Дженнер очень нервничает, когда узнает слухи об изменах рэпера. А как известно, раньше они расставались именно из-за этого.

[ + – ] Кайли Дженнер и Трэвис Скотт Фото: kyliejenner

"Есть причина, почему они так и не женились. Все было то хорошо, то плохо. Они даже никогда не жили вместе", — признается источник, добавив, что у знаменитостей всегда были разные дома.

Кайли Дженнер и Трэвис Скотт в начале 2022 года во второй раз стали родителями. У них родился сын, которого они сначала назвали Волком (Вульф), а затем переименовали Рыцарем (Найт). Впрочем, какое имя звездные родители оставили своему второму ребенку, пока неизвестно. До этого они воспитывали общую дочь Сторми, родившуюся в 2019 году.

[ + – ] Кайли Дженнер и Трэвис Скотт Фото: Getty Images

Напомним, Кайли Дженнер снялась в странном аутфите.

Также Фокус писал о трендовом обесцвечивании бровей, которое накануне сделала Кайли Дженнер.