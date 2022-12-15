Кайли Дженнер снялась в странном образе (фото)

Звезда реалити готова произвести впечатление на Санта-Клауса.

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25-летняя знаменитость прониклась духом Рождества в преддверии праздника и продемонстрировала своим поклонникам в Instagram весьма оригинальный наряд.

Мама двоих детей позировала в трикотажном обтягивающем платье с градиентом и в подходящей балаклаве от Y/Project, подписав фото: "В ожидании Санты".

Наряд идеально подчеркивал ее шикарную фигуру. Лицо Дженнер было почти полностью скрыто под балаклавой, а глаза строго смотрели в камеру.

Фото: Instagram kyliejenner

Напомним, накануне Кайли Дженнер опубликовала в Instagram-аккаунте снимки со своего отдыха на горнолыжном курорте в Аспене. На звезде было латексное черное бикини от бренда ее сестры – Хлое Кардашян – Good American, которое прекрасно подчеркивало ее шикарную фигуру и сексуальное декольте.

Фото: Instagram kyliejenner

Также Фокус писал, что Кайли Дженнер и ее сестра Кендалл Дженнер отдыхают на популярном горнолыжном курорте Аспен в штате Колорадо. Кайли для выхода в свет надела черные брюки из потертой грубой кожи и куртку-авиатор с пушистой оторочкой из искусственной овчины от Attico.