Кайлі Дженнер знялася у дивному образі (фото)

Зірка реаліті готова справити враження на Санта-Клауса.

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25-річна знаменитість перейнялася духом Різдва напередодні свята та продемонструвала своїм шанувальникам в Instagram вельми оригінальне вбрання.

Мама двох дітей позувала в трикотажній сукні з градієнтом й у відповідній балаклаві від Y/Project, підписавши фото: "В очікуванні Санти".

Вбрання ідеально підкреслювало її шикарну фігуру. Обличчя Дженнер було майже повністю приховано під балаклавою, а очі суворо дивилися на камеру.

Фото: Instagram kyliejenner

Нагадаємо, напередодні Кайлі Дженнер опублікувала в Instagram-акаунті знімки зі свого відпочинку на гірськолижному курорті в Аспені. На зірці було латексне чорне бікіні від бренду її сестри — Хлої Кардаш'ян — Good American, яке чудово підкреслювало її шикарну фігуру та сексуальне декольте.

Фото: Instagram kyliejenner

Також Фокус писав, що Кайлі Дженнер та її сестра Кендалл Дженнер відпочивають на популярному гірськолижному курорті Аспен у штаті Колорадо. Кайлі для виходу у світ одягла чорні штани з потертої грубої шкіри та куртку-авіатор із пухнастою облямівкою зі штучної овчини від Attico.