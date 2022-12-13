Кайлі Дженнер у латексному бікіні позувала в басейні серед снігу (фото)

Бізнес-леді ділиться з шанувальниками фотографіями із зимового відпочинку.

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25-річна Кайлі Дженнер опублікувала в Instagram-акаунті знімки зі свого відпочинку на гірськолижному курорті в Аспені. Про це пише Daily Mail.

Зірка реаліті разом із подругою Ірис Палмер релаксувала у теплому гідромасажному басейні просто неба.

На Дженнер було латексне чорне бікіні від бренду її сестри – Хлої Кардаш'ян – Good American, яке чудово підкреслювало її шикарну фігуру та сексуальне декольте. Волосся вона зібрала вгору і надягла на обличчя чорні сонцезахисні окуляри.

Фото: Instagram kyliejenner Фото: Instagram kyliejenner Фото: Instagram kyliejenner

А перед водними процедурами красуня влаштувала собі імпровізований фотосет на тренажерах. Поверх купальника Дженнер одягла білий халат, ноги зігріла парою пухнастих коричневих чобіт і прикрила очі чорними сонцезахисними окулярами.

Фото: Instagram kyliejenner Фото: Instagram kyliejenner

Зірка реаліті спокусливо позувала на камеру, демонструючи розкішні форми.

Нагадаємо, Кендал і Кайлі вирушили на зимові канікули в Аспен і демонструють яскраві образи для зимового відпочинку.

Також Фокус писав, що 25-річна американська модель та бізнес-вумен Кайлі Дженнер уперше показала свого сина.