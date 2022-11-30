Кайлі Дженнер уперше показала сина (фото)

У лютому 2022 зірка вдруге стала мамою.

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25-річна американська модель та бізнесвумен Кайлі Дженнер вперше показала свого сина. Знімками знаменитість поділилася у своїх соцмережах.

Молода мама виклала кілька фото, на яких показала свої будні з двома дітьми — чотирирічною Стормі та майже однорічним сином. На знімках Кайлі Дженнер позує в чорній сукні з оголеною спиною, спортивному костюмі, худі тощо. На фото можна побачити сина моделі та американського репера Тревіса Скотта, якого спочатку назвали Вульфом (Вовк), проте згодом зіркові батьки передумали.

Повідомлялося, що малюка назвали Найтом (Лицарем), проте офіційно цього не підтвердили.

Окрім сина, Кайлі Дженнер та Тревіс Скотт виховують спільну доньку Стормі, якій у лютому 2023 виповниться п'ять років. Попри це, знаменитості досі не узаконили свої романтичні стосунки.

Вони кілька разів розходилися через зради музиканта, проте мирилися та продовжували свою історію.

Нагадаємо, Кайлі Дженнер вийшла на публіку в розкішному образі від Тьєрі Мюглера.

Також Фокус писав про величезну ялинку та підготовку до Різдва в домі Кайлі Дженнер.