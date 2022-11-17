Кайлі Дженнер викликала фурор у вінтажному образі від Тьєрі Мюглера

Молода мільйонерка обрала образ, який був старший за неї.

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Молодша представниця зіркового сімейства Кардаш'ян-Дженнер стала одним із гостей закритого заходу — відкриття виставки Mugler Couturissime у Бруклінському музеї у Нью-Йорку. Це перша ретроспектива, присвячена захоплюючому всесвіту французького дизайнера і творця культових духів Тьєрі Мюглера, відкрита після його смерті. Про це пише People.

Для звичайних відвідувачів виставка відкриється з 18 листопада, а вчора на її презентації побували зіркові гості, одягнені у відомі образи від бренду.

25-річна бізнесвумен обрала сексуальну чорну сукню з корсетом, яка наголошувала на її шикарній фігурі.

Вінтажне вбрання було створено Мюглером для колекції осінь-зима 1995 року. Примітно, що сукня старша за саму Кайлі, яка народилася 1997-го.

Облягаюча сукня виконана з атласного шовку у фасоні "рибка", поділ прикрашений пір'ям та бісером, а декольте виконано у традиційній для бренду формі, що нагадує крила метелика. До цього образу також додаються рукавички з пір'ям.

Але особливість аутфіту — розкішна прикраса на голову зі стразами. Кайлі доповнила образ макіяжем, високою зачіскою та великими діамантовими сережками у вухах.

Нагадаємо, Кайлі почала колекціонувати вінтажні моделі одягу за порадою свого стиліста, і в її колекції вже є кілька нарядів від Mugler. Нещодавно Кайлі прийшла підтримати старшу сестру на церемонії у вінтажній "голій" сукні від Mugler з колекції осінь-зима 1999 року.