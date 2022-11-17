Кайли Дженнер произвела фурор в винтажном образе от Тьерри Мюглера

Молодая миллионерша выбрала образ, который был старше нее.

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Младшая представительница звездного семейства Кардашьян-Дженнер стала одним из гостей закрытого мероприятия — открытия выставки Mugler Couturissime в Бруклинском музее в Нью-Йорке. Это первая ретроспектива, посвященная увлекательной вселенной французского дизайнера и создателя культовых духов Тьерри Мюглера, открытая после его смерти. Об этом пишет People.

Для обычных посетителей выставка откроется с 18 ноября, а вчера на ее презентации побывали звездные гости, одетые в известный образы от бренда.

25-летняя бизнесвумен выбрала сексуальное черное платье с корсетом, которое подчеркивало ее шикарную фигуру.

Винтажный наряд был создан Мюглером для коллекции осень-зима 1995 года. Примечательно, что платье старше самой Кайли, которая родилась в 1997-м.

Обтягивающее платье выполнено из атласного шелка в фасоне "рыбка", подол украшен перьями и бисером, а декольте выполнено в традиционной для бренда форме, напоминающей крылья бабочки. К этому образу также прилагаются перчатки с перьями.

Но изюминка аутфита — роскошное украшение на голову со стразами. Кайли дополнила образ макияжем, высокой прической и крупными бриллиантовыми серьгами в ушах.

Напомним, Кайли начала коллекционировать винтажные модели одежды по совету своего стилиста, и в ее коллекции уже есть и несколько нарядов от Mugler. Не так давно Кайли пришла поддержать старшую сестру на церемонии в винтажном "голом" платье от Mugler из коллекции осень-зима 1999 года.