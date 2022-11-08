Кайли Дженнер вышла на красную дорожку в винтажном платье от Тьерри Мюглера

Кайли поддержала любовь Ким Кардашьян к винтажным нарядам от этого дизайнера

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В Нью-Йорке прошла церемония награждения CFDA Fashion Awards, куда собрались все богатые, стильные и знаменитые. И среди прочих на красной дорожке появилась Кайли Дженнер, которая выбрала для своего эффектного появления потрясающее платье от дизайнера Тьерри Мюглера. Об этом пишет Daily Mail.

После смерти дизайнера, его экстравагантные наряды, опередившие свое время, получили новую волну популярности. Впрочем, предприимчивые модницы вроде Ким Кардашьян, приобретали его кутюрные наряды и ранее.

[ + – ] Кайли Дженнер и ее винтажный наряд от Thierry Mugler Фото: Getty Images

Любовь старшей сестры к стильному винтажу Кайли Дженнер поддержала, надев бархатное платье с прозрачным лифом и акцентным рукавом из коллекции осень-зима 1999.

Она дополнила его бриллиантовыми серьгами и эффектным перстнем.

[ + – ] Семейство Дженнер-Кардашьян на вечере

Кайли предпочла винтажную одежду, что является отличным способом быть более экологичным в выборе одежды. Впрочем, за прошлые годы дизайнеры создали столько впечатляющих нарядов, что ими можно удивлять на красных дорожках годами. Особенно, когда это настоящий Thierry Mugler, созданный самым классиком моды. Напомним, Тьерри Мюглер скончался в январе 2022 года.

В недавнем разговоре с CR Fashion Book Кайли рассказала о своих планах передать свой стильный гардероб своей дочери Сторми.

"У меня есть самые удивительные вещи, и я не могу дождаться, чтобы поделиться с ней всем своим архивом, когда она станет старше. Я буду в восторге, когда она будет носить все эти чудесные вещи", — заявила звезда.

CFDA Fashion Awards была основана в 1962 году, так что в этом году отмечалось 60-летие церемонии. На ней звания "иконы моды" удостоился певец и актер Ленни Кравиц. Сама церемония прошла в культовом ресторане Casa Cipriani на Манхэттене.

Также церемонию посетила классик свадебной моды Вера Вонг. 72-летний дизайнер появилась в потрясающем мини-платье из собственной коллекции.