Умер знаменитый французский модельер Тьерри Мюглер

Дизайнеру было 73 года

В Париже 23 января скончался знаменитый модельер Тьерри Мюглер. Ему было 73 года. Его агент сообщил, что смерть наступила "по естественным причинам". Об этом пишет Vogue.

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"Мы с огромным прискорбием сообщаем о смерти господина Манфреда Тьерри Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года", — говорится на странице модельера в Instagram.

[ + – ] Сообщение о смерти дизайнера

Тьерри Мюглер родился в Страсбурге, Франция, в детстве интересовался рисованием и классическим танцем. Он даже, будучи подростком, присоединился к балетной труппе Рейнского оперного театра.

Но в 24 года Тьерри решил, что мода все же интересует его больше и переехал в Париж. Он начал разрабатывать одежду для парижского бутика Gudule. А уже в 1973 году Мюглер создал свою первую личную коллекцию под названием Café de Paris, открыв через пять лет свой первый бутик.

В конце 1990-х он ушел из мира моды, продав права на свое имя компании Clarins в 1997 году, через несколько лет после запуска своего парфюма Angel. Мюглер работал как художник по костюмам для театра и кино. Так, он создал черное платье для Деми Мур в фильме "Непристойное предложение".

Мюглер одевал Шерон Стоун, Бейонсе, Леди Гага, Джорджа Майкла, Дэвида Боуи. Последний был настолько впечатлен искусством дизайнера, что заказал у него костюм на свою свадьбу с супермоделью Иман. Одежда Мюглера использовалась в нескольких фотосессиях Хельмута Ньютона для Vogue в 1980-х годах.

Мюглер создавал на подиуме образ роковой женщины с преувеличено широкими плечами и тонкой талией. Он представлял своих моделей в образах насекомых, роботов, мотоциклов и даже моллюсков.

В 2009 году Мюглер стал персональным стилистом Бейонсе, а в 2019 году одевал Ким Кардашьян на Met Gala. Ее латексное платье, усеянное каплевидными кристаллами создавало эффект, будто Ким только появилась из воды.

[ + – ] Выход Ким Кардашьян в "мокром" платье от Мюглера в 2019 году

Платье создавали восемь месяцев, надевали его на модель трое помощников. Она не могла в нем сидеть, но выглядела потрясающе.

А в честь 20-летия своего Дома в 1995 году Тьерри Мюглер устроил показ, который навсегда вошел в летопись моды, как один из самых впечатляющих и эпатирующих.

[ + – ] Знаменитый показ Тьерри Мюглера в 1995 году

Показ проходил в парижском Зимнем цирке, по подиуму шли такие легенды моды, как Джерри Холл, Кармен Делль'Орефиче и Верушка. Патти Херст исполняла стриптиз, а Пэт Кливленд в образе Девы Марии спускалась из-под купола. В финале зрителей ждало выступление Джеймса Брауна.

Агент Тьерри Жан Баптист-Ружо сообщил, что на этой неделе кутюрье собирался объявить о новом модном проекте.

Напомним, осенью 2021 года Мюглер открыл в Париже масштабную выставку Thierry Mugler, Couturrisime, где были представлены самые знаменитые его наряды, а его многочисленные друзья, включая Ирину Шейк и Карди Би пришли в платьях его марки.