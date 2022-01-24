Умер знаменитый французский модельер Тьерри Мюглер
Дизайнеру было 73 года
В Париже 23 января скончался знаменитый модельер Тьерри Мюглер. Ему было 73 года. Его агент сообщил, что смерть наступила "по естественным причинам". Об этом пишет Vogue.
"Мы с огромным прискорбием сообщаем о смерти господина Манфреда Тьерри Мюглера в воскресенье, 23 января 2022 года", — говорится на странице модельера в Instagram.
Тьерри Мюглер родился в Страсбурге, Франция, в детстве интересовался рисованием и классическим танцем. Он даже, будучи подростком, присоединился к балетной труппе Рейнского оперного театра.
Но в 24 года Тьерри решил, что мода все же интересует его больше и переехал в Париж. Он начал разрабатывать одежду для парижского бутика Gudule. А уже в 1973 году Мюглер создал свою первую личную коллекцию под названием Café de Paris, открыв через пять лет свой первый бутик.
В конце 1990-х он ушел из мира моды, продав права на свое имя компании Clarins в 1997 году, через несколько лет после запуска своего парфюма Angel. Мюглер работал как художник по костюмам для театра и кино. Так, он создал черное платье для Деми Мур в фильме "Непристойное предложение".
Мюглер одевал Шерон Стоун, Бейонсе, Леди Гага, Джорджа Майкла, Дэвида Боуи. Последний был настолько впечатлен искусством дизайнера, что заказал у него костюм на свою свадьбу с супермоделью Иман. Одежда Мюглера использовалась в нескольких фотосессиях Хельмута Ньютона для Vogue в 1980-х годах.
Мюглер создавал на подиуме образ роковой женщины с преувеличено широкими плечами и тонкой талией. Он представлял своих моделей в образах насекомых, роботов, мотоциклов и даже моллюсков.
В 2009 году Мюглер стал персональным стилистом Бейонсе, а в 2019 году одевал Ким Кардашьян на Met Gala. Ее латексное платье, усеянное каплевидными кристаллами создавало эффект, будто Ким только появилась из воды.
Платье создавали восемь месяцев, надевали его на модель трое помощников. Она не могла в нем сидеть, но выглядела потрясающе.
А в честь 20-летия своего Дома в 1995 году Тьерри Мюглер устроил показ, который навсегда вошел в летопись моды, как один из самых впечатляющих и эпатирующих.
Показ проходил в парижском Зимнем цирке, по подиуму шли такие легенды моды, как Джерри Холл, Кармен Делль'Орефиче и Верушка. Патти Херст исполняла стриптиз, а Пэт Кливленд в образе Девы Марии спускалась из-под купола. В финале зрителей ждало выступление Джеймса Брауна.
Агент Тьерри Жан Баптист-Ружо сообщил, что на этой неделе кутюрье собирался объявить о новом модном проекте.
Напомним, осенью 2021 года Мюглер открыл в Париже масштабную выставку Thierry Mugler, Couturrisime, где были представлены самые знаменитые его наряды, а его многочисленные друзья, включая Ирину Шейк и Карди Би пришли в платьях его марки.