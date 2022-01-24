Помер знаменитий французький модельєр Тьєррі Мюглер

Дизайнеру було 73 роки.

У Парижі 23 січня помер знаменитий модельєр Тьєррі Мюглер. Йому було 73 роки. Його агент повідомив, що смерть настала "з природних причин". Про це пише Vogue.

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"Ми з величезною скорботою повідомляємо про смерть пана Манфреда Тьєррі Мюглера в неділю, 23 січня 2022 року", — йдеться на сторінці модельєра в Instagram.

[ + – ] Повідомлення про смерть дизайнера

Тьєррі Мюглер народився в Страсбурзі, Франція, в дитинстві цікавився малюванням і класичним танцем. Він навіть, будучи підлітком, приєднався до балетної трупи Рейнського оперного театру.

Але в 24 роки Тьєррі вирішив, що мода все ж таки цікавить його більше та переїхав у Париж. Він почав розробляти одяг паризького бутика Gudule. А вже в 1973 році Мюглер створив свою першу особисту колекцію під назвою Café de Paris, відкривши через п'ять років свій перший бутік.

Наприкінці 1990-х він пішов зі світу моди, продавши права на своє ім'я компанії Clarins у 1997 році, через кілька років після запуску свого парфуму Angel. Мюглер працював як художник із костюмів для театру та кіно. Так, він створив чорну сукню для Демі Мур у фільмі "Непристойна пропозиція".

Мюглер одягав Шерон Стоун, Бейонсе, Леді Гагу, Джорджа Майкла, Девіда Бові. Останній був настільки вражений мистецтвом дизайнера, що замовив у нього костюм на своє весілля із супермоделлю Іман. Одяг Мюглера використовувався у кількох фотосесіях Гельмута Ньютона для Vogue у 1980-х роках.

Мюглер створював на подіумі образ фатальної жінки з перебільшено широкими плечима та тонкою талією. Він представляв своїх моделей в образах комах, роботів, мотоциклів і навіть молюсків.

У 2009 році Мюглер став персональним стилістом Бейонсе, а в 2019 році одягав Кім Кардаш'ян на Met Gala. Її латексна сукня, усіяна краплевидними кристалами створювала ефект, ніби Кім щойно з'явилася з води.

[ + – ] Вихід Кім Кардаш'ян у "мокрій" сукні від Мюглера в 2019 році

Сукню створювали вісім місяців, одягали її на модель троє помічників. Вона не могла в ній сидіти, але виглядала приголомшливо.

А на честь 20-річчя свого Будинку в 1995 році Тьєррі Мюглер влаштував показ, який назавжди увійшов у літопис моди, як один із найбільш разючих та епатувальних.

[ + – ] Знаменитий показ Тьєррі Мюглера в 1995 році

Показ проходив у паризькому Зимовому цирку, подіумом йшли такі легенди моди, як Джеррі Холл, Кармен Делль'Орефіче і Верушка. Патті Герст виконувала стриптиз, а Пет Клівленд в образі Діви Марії спускалася з-під бані. У фіналі на глядачів чекав виступ Джеймса Брауна.

Агент Тьєррі Жан Баптіст-Ружо повідомив, що цього тижня кутюр'є збирався оголосити про новий модний проєкт.

Нагадаємо, восени 2021 року Мюглер відкрив у Парижі масштабну виставку Thierry Mugler, Couturrisime, де були представлені найзнаменитіші його вбрання, а його численні друзі, враховуючи Ірину Шейк і Карді Бі прийшли у сукнях його марки.