Помер знаменитий французький модельєр Тьєррі Мюглер
Дизайнеру було 73 роки.
У Парижі 23 січня помер знаменитий модельєр Тьєррі Мюглер. Йому було 73 роки. Його агент повідомив, що смерть настала "з природних причин". Про це пише Vogue.
"Ми з величезною скорботою повідомляємо про смерть пана Манфреда Тьєррі Мюглера в неділю, 23 січня 2022 року", — йдеться на сторінці модельєра в Instagram.
Тьєррі Мюглер народився в Страсбурзі, Франція, в дитинстві цікавився малюванням і класичним танцем. Він навіть, будучи підлітком, приєднався до балетної трупи Рейнського оперного театру.
Але в 24 роки Тьєррі вирішив, що мода все ж таки цікавить його більше та переїхав у Париж. Він почав розробляти одяг паризького бутика Gudule. А вже в 1973 році Мюглер створив свою першу особисту колекцію під назвою Café de Paris, відкривши через п'ять років свій перший бутік.
Наприкінці 1990-х він пішов зі світу моди, продавши права на своє ім'я компанії Clarins у 1997 році, через кілька років після запуску свого парфуму Angel. Мюглер працював як художник із костюмів для театру та кіно. Так, він створив чорну сукню для Демі Мур у фільмі "Непристойна пропозиція".
Мюглер одягав Шерон Стоун, Бейонсе, Леді Гагу, Джорджа Майкла, Девіда Бові. Останній був настільки вражений мистецтвом дизайнера, що замовив у нього костюм на своє весілля із супермоделлю Іман. Одяг Мюглера використовувався у кількох фотосесіях Гельмута Ньютона для Vogue у 1980-х роках.
Мюглер створював на подіумі образ фатальної жінки з перебільшено широкими плечима та тонкою талією. Він представляв своїх моделей в образах комах, роботів, мотоциклів і навіть молюсків.
У 2009 році Мюглер став персональним стилістом Бейонсе, а в 2019 році одягав Кім Кардаш'ян на Met Gala. Її латексна сукня, усіяна краплевидними кристалами створювала ефект, ніби Кім щойно з'явилася з води.
Сукню створювали вісім місяців, одягали її на модель троє помічників. Вона не могла в ній сидіти, але виглядала приголомшливо.
А на честь 20-річчя свого Будинку в 1995 році Тьєррі Мюглер влаштував показ, який назавжди увійшов у літопис моди, як один із найбільш разючих та епатувальних.
Показ проходив у паризькому Зимовому цирку, подіумом йшли такі легенди моди, як Джеррі Холл, Кармен Делль'Орефіче і Верушка. Патті Герст виконувала стриптиз, а Пет Клівленд в образі Діви Марії спускалася з-під бані. У фіналі на глядачів чекав виступ Джеймса Брауна.
Агент Тьєррі Жан Баптіст-Ружо повідомив, що цього тижня кутюр'є збирався оголосити про новий модний проєкт.
Нагадаємо, восени 2021 року Мюглер відкрив у Парижі масштабну виставку Thierry Mugler, Couturrisime, де були представлені найзнаменитіші його вбрання, а його численні друзі, враховуючи Ірину Шейк і Карді Бі прийшли у сукнях його марки.