73-летняя Вера Вонг поразила слишком смелым нарядом на красной дорожке

Модельер посетила церемонию вручения наград CFDA Fashion Awards.

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73-летняя американская модельер Вера Вонг знаменита не только своими роскошными свадебными платьями, но и обладательница внешности, над которой время не имеет власти. В своем возрасте она выглядит, как девочка-подросток, а смелый и даже дерзкие наряды только подчеркивают это. Очередной пример, как выглядеть существенно моложе цифры в паспорте, Вонг продемонстрировала, появившись на церемонии вручения наград CFDA Fashion Awards.

Она надела черный топ на тонких бретельках в стиле бандо, который расширялся по бокам и имел длинные рукава из коллекции Vera Wang Haute Spring 2023 Collection, а под него – черные плотные чулки и такого же цвета туфли на массивной платформе и каблуке. Образ дополняли большие солнцезащитные очки и две косы.

При этом модельер демонстрировала подтянутую ухоженную фигуру без каких-либо признаков возрастных изменений. Вонг – обладательница ряда престижных модных наград. Ее отметили за заслуги перед жанром, а 2005 году она получила статуэтку CFDA "Дизайнер женской одежды года".

Фото: Getty

Ван, уроженка Нью-Йорка, понимает женщин, которые увлекаются модой. Она создала уникальный вдохновляющий мир, намекающий на чувственность и юношескую утонченность.

К 23 годам Вера была самым молодым модным редактором и стилистом Vogue, где она проработала 16 лет, прежде чем перейти в Ralph Lauren в качестве директора по дизайну.

В 1990 году Вонг открыла свой первый флагманский магазин на знаменитой Мэдисон-авеню Манхэттена, представляя моду свадебной индустрии с революционным дизайном и изысканными деталями. С тех пор она расширила свои коллекции, включив в них RTW (Ready-to-wear буквально "готовая одежда"), обувь, очки, парфюмерию, цветы, фарфор и хрусталь, серебро и подарки, постельное белье, изысканную бумагу и свою первую книгу Vera Wang On Weddings.

В 2020 году бренду Vera Wang исполнилось 30 лет.

Совет модельеров Америки (CFDA) — некоммерческая торговая ассоциация, в которую входят более 450 ведущих американских дизайнеров женской и мужской одежды, ювелирных украшений и аксессуаров. Они определяют лучших в индустрии и ежегодно отмечают их наградами.

Напомним, Вера Вонг показала, как отметила свой 73-й день рождения.