73-річна Вера Вонг вразила надто сміливим вбранням на червоній доріжці

Модельєрка завітала на церемонію вручення нагород CFDA Fashion Awards.

Related video

73-річна американська модельєрка Вера Вонг знаменита не лише своїми розкішними весільними сукнями, а й володаркою зовнішності, над якою час не має влади. У своєму віці вона виглядає як дівчинка-підліток, а сміливе і навіть зухвале вбрання лише підкреслює це. Ще один приклад, як виглядати значно молодшою від цифри в паспорті, Вонг продемонструвала, з'явившись на церемонії вручення нагород CFDA Fashion Awards.

Вона одягла чорний топ на тонких бретельках у стилі бандо, який розширювався з боків і мав довгі рукави з колекції Vera Wang Haute Spring 2023 Collection, а під нього — чорні щільні панчохи та такого ж кольору туфлі на масивній платформі та підборах. Образ доповнювали великі сонцезахисні окуляри та дві коси.

Водночас модельєрка демонструвала підтягнуту доглянуту фігуру без ознак вікових змін. Вонг — володарка низки модних престижних нагород. Її відзначили за заслуги перед жанром, а 2005 вона отримала статуетку CFDA "Дизайнер жіночого одягу року".

Фото: Getty

Ван, уродженка Нью-Йорка, розуміє жінок, які захоплюються модою. Вона створила унікальний надихаючий світ, що натякає на чуттєвість та юнацьку витонченість.

До 23 років Вера була наймолодшою модною редакторкою і стилісткою Vogue, де вона пропрацювала 16 років, перш ніж перейти до Ralph Lauren як директорка з дизайну.

У 1990 році Вонг відкрила свій перший флагманський магазин на знаменитій Медісон-авеню Манхеттена, представляючи моду весільної індустрії з революційним дизайном та вишуканими деталями. Відтоді вона розширила свої колекції, включивши в них RTW (Ready-to-wear буквально "готовий одяг"), взуття, окуляри, парфумерію, квіти, порцеляну та кришталь, срібло та подарунки, постільну білизну, вишуканий папір та свою першу книгу Vera Wang On Weddings.

У 2020 році бренду Vera Wang виповнилося 30 років.

Рада модельєрів Америки (CFDA) — некомерційна торгова асоціація, до якої входять понад 450 провідних американських дизайнерів жіночого та чоловічого одягу, ювелірних прикрас та аксесуарів. Вони визначають найкращих у промисловості й щорічно відзначають їх нагородами.

Нагадаємо, Вера Вонг показала, як відзначила свій 73 день народження.