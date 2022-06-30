Віра Вонг продемонструвала чудову фігуру на вечірці на честь 73-річчя

"Королева весільних суконь" презентувала на вечірці просік власного бренду

Віра Вонг із розмахом відсвяткувала власне 73-річчя. Вона влаштувала вечірку в "рожевому" кольорі, де подавали просеко її власного бренду. Про це пише People.

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Знаменита дизайнерка з'явилася на вечірці в рожевому комплекті з мінішортами, у туфлях на високій платформі та підборах і діамантовій діадемі.

[ + – ] День народження Віри Вонг Фото: Instagram verawanggang [ + – ] День народження Віри Вонг Фото: Instagram verawanggang

Своє вбрання вона доповнила кільцями з рожевим камінням і навіть додала пару рожевих пасм до своєї зачіски.

Але шанувальників вразив не лише її бездоганний смак, який і приніс їй успіх спочатку у весільній моді, а потім і у сфері вечірнього вбрання, а й ідеальна фігура модельєрки.

Віра чудово провела час із друзями, вони співали в караоке, пили просеко та насолоджувалися величезним тортом зі сріблястою глазур'ю, прикрашеною гірляндою рожевих троянд.

[ + – ] День народження Віри Вонг Фото: Instagram verawanggang [ + – ] День народження Віри Вонг Фото: Instagram verawanggang

Віра зазначила, що лінійка вин Wang Party відмінно доповнить будь-яку вечірку, а особливо новинка — Rosé Prosecco.

Днями на неї чекав ще один приємний сюрприз — вийшла серія ляльок Барбі в образах від Віри Вонг і одна лялька, що зображує саму Віру.

[ + – ] День народження Віри Вонг

"Барбі в моїй власній подобі — це те, чого я ніколи не могла собі уявити", — зізналася дизайнерка, чиї весільні сукні вже стали синонімом слова "весілля". Сотні наречених виходили заміж у сукнях її авторства, і серед них було чимало знаменитостей.

Весільні сукні Vera Wang обирали Іванка Трамп, Вікторія Бекхем, Дженніфер Лопес, Кім Кардаш'ян, Тіна Кунакі, Челсі Клінтон, Мерая Кері та багато інших, а тепер у її вбраннях, які відрізняються жіночним кроєм і дизайном, що струмує, селебріті виходять і на червоні доріжки.