Вера Вонг продемонстрировала потрясающую фигуру на вечеринке в честь 73-летия

"Королева свадебных платьев" презентовала на вечеринке просекко собственного бренда

Вера Вонг с размахом отпраздновала собственное 73-летие. Она устроила вечеринку в "розовом" цвете, где подавали просекко ее собственного бренда. Об этом пишет People.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Знаменитый дизайнер появилась на вечеринке в розовом комплекте с мини-шортами, в туфлях на высокой платформе и каблуках и бриллиантовой диадеме.

[ + – ] День рождения Веры Вонг Фото: Instagram verawanggang [ + – ] День рождения Веры Вонг Фото: Instagram verawanggang

Свой наряд она дополнила кольцами с розовыми камнями и даже добавила пару розовых прядей к своей прическе.

Но поклонников поразил не только ее безупречный вкус, который и принес ей успех сначала в свадебной моде, а потом и в сфере вечерних нарядов, но и идеальная фигура модельера.

Вера отлично провела время с друзьями, они пели в караоке, пили просекко и наслаждались огромным тортом с серебристой глазурью, украшенный гирляндой розовых роз.

[ + – ] День рождения Веры Вонг Фото: Instagram verawanggang [ + – ] День рождения Веры Вонг Фото: Instagram verawanggang

Вера отметила, что Линия вин Wang Party, отлично дополнит любую вечеринку, а особенно новинка – Rosé Prosecco.

На днях ее ждал еще один приятный сюрприз, вышла серия кукол Барби в образах от Веры Вонг и одна кукла, изображающая саму Веру.

[ + – ] День рождения Веры Вонг

"Барби в моем собственном подобии — это то, чего я никогда не могла себе представить", — призналась дизайнер, чьи свадебные платья уже стали синонимом слова "свадьба". Сотни невест выходили замуж в платьях ее авторства, и среди них было немало знаменитостей.

Свадебные платья Vera Wang выбирали Иванка Трамп, Виктория Бэкхем, Дженнифер Лопес, Ким Кардашьян, Тина Кунаки, Челси Клинтон, Мэрайя Кэри и многие другие, а теперь в ее нарядах, которые отличаются женственным кроем и струящимся дизайном, селебрити выходят и на красные дорожки.