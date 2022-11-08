Кайлі Дженнер вийшла на червону доріжку у вінтажній сукні від Тьєррі Мюглера

Кайлі підтримала любов Кім Кардаш'ян до вінтажного вбрання від цього дизайнера.

Related video

У Нью-Йорку відбулася церемонія нагородження CFDA Fashion Awards, куди зібралися всі багаті, стильні та знамениті. І серед інших на червоній доріжці з'явилася Кайлі Дженнер, яка обрала для своєї ефектної появи приголомшливу сукню від дизайнера Тьєррі Мюглера. Про це пише Daily Mail.

Після смерті дизайнера його екстравагантні вбрання, що випередили свій час, здобули нову хвилю популярності. Втім, заповзятливі модниці на кшталт Кім Кардаш'ян, купували його кутюрні вбрання й раніше.

[ + – ] Кайлі Дженнер і її vintage наряд від Thierry Mugler Фото: Getty Images

Любов старшої сестри до стильного вінтажу Кайлі Дженнер підтримала, одягнувши оксамитову сукню з прозорим ліфом і акцентним рукавом із колекції осінь-зима 1999 року.

Вона доповнила його діамантовими сережками й ефектним перстнем.

[ + – ] Сімейство Дженнер-Кардаш'ян на вечорі

Кайлі віддала перевагу вінтажному одягу, що є відмінним способом бути екологічнішою у виборі одягу. Втім, за минулі роки дизайнери створили стільки вражаючих нарядів, що ними можна дивувати на червоних доріжках роками. Особливо коли це справжній Thierry Mugler, створений самим класиком моди. Нагадаємо, Тьєррі Мюглер помер у січні 2022 року.

У нещодавній розмові із CR Fashion Book Кайлі розповіла про свої плани передати свій стильний гардероб своїй дочці Стормі.

"У мене є найдивовижніші речі, і я не можу дочекатися, щоб поділитися з нею всім своїм архівом, коли вона стане старшою. Я буду в захваті, коли вона носитиме всі ці чудові речі", — заявила зірка.

CFDA Fashion Awards була заснована в 1962 році, тому цього року відзначалося 60-річчя церемонії. На ній звання "ікони моди" удостоївся співак і актор Ленні Кравіц. Сама церемонія відбулася в культовому ресторані Casa Cipriani на Манхеттені.

Також на церемонію відвідала класик весільної моди Віра Вонг. 72-річна дизайнерка з'явилася в приголомшливій мінісукні з власної колекції.