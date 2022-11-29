Кайлі Дженнер показала свою гігантську ялинку та гору іграшок

У коментарях її шанувальники зазначили, що вона принесла додому цілий ліс і залишила сім'ю опосумів без дому.

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25-річна Кайлі Дженнер показала, як прикрашає ялинку до Різдва. І це виявилося нелегким завданням, адже Кайлі поставила вдома величезне дерево розміром на два поверхи. Відео вона опублікувала у своєму Instagram.

Додому до мільярдерки гігантське дерево доправила ціла команда працівників. А потім вона показала цілу гору ялинкових прикрас, яку треба було розвісити по гілках.

[ + – ] Ялинка Кайлі Дженнер Фото: Скриншот [ + – ] І гора прикрас для величезної ялинки Фото: Скриншот

На верхніх гілках прикраси розвішували помічники, скориставшись величезними сходами. А на нижніх — найменші члени клану Дженнер-Кардаш'ян. Також ялинку прикрасили кілометрами гірлянд із вогниками.

До речі, іграшки, якими Дженнер прикрасила своє різдвяне дерево, виявились досить простими. Нічого ексклюзивного чи надто дорогого. Просто типові різдвяні прикраси, що зображують Санта-Клауса.

Підписники Кайлі написали їй у коментарях, що хоч вони й вражені розмахом її різдвяного настрою, але вони явно не очікували побачити настільки величезне дерево.

[ + – ] Щоб поставити ялинку, довелося кликати натовп помічників

"Ти принесла додому цілий ліс", — пожартував один із коментаторів

А інший зазначив, що вона "позбавила дому одразу 30 опосумів", обравши це величезне дерево.

Нагадаємо, раніше Кайлі Дженнер вийшла на червону доріжку у вінтажній сукні від покійного Тьєррі Мюглера. Розкішне оксамитове вбрання вона доповнила діамантовою діадемою з підвісками.

Примітно, але сукня з корсетом і декором із пір'я була створена ще до народження Кайлі — у 1995 році. Сама юна мільярдерка народилася 1997 року.