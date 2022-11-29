Кайли Дженнер показала свою гигантскую рождественскую елку и гору игрушек
В комментариях ее поклонники отметили, что она принесла домой целый лес и оставила семью опоссумов без дома.
25-летняя Кайли Дженнер показала, как украшает елку к Рождеству. И это оказалось нелегкой задачей, ведь Кайли поставила дома огромное дерево, размером в два этажа. Видео она опубликовала в своем Instagram.
Домой к миллиардерше гигантское дерево доставила целая команда работников. А потом она показала целую гору елочных украшений, которую предстояло развесить по ветвям.
На верхних ветвях украшения развешивали помощники, воспользовавшись огромной лестницей. А на нижних – самые маленькие члены клана Дженнер-Кардашьян. Также елку украсили километрами гирлянд с огоньками.
К слову, игрушки, которыми Дженнер украсила свое рождественское дерево, оказались довольно простыми. Ничего эксклюзивного, или слишком дорогого. Просто типичные рождественские декорации, изображающие Санта Клауса.
Подписчики Кайли написали ей в комментариях, что хоть они и поражены размахом ее рождественского настроения, но они явно не ожидали увидеть настолько громадное дерево.
"Ты принесла домой целый лес", — пошутил один из комментаторов
А другой отметил, что она "лишила дома сразу 30 опоссумов", выбрав это огромное дерево.
Напомним, ранее Кайли Дженнер вышла на красную дорожку в винтажном платье от покойного Тьерри Мюглера. Роскошный бархатный наряд она дополнила бриллиантовой диадемой с подвесками.
Примечательно, но платье с корсетом и декором из перьев было создано еще до рождения Кайли – в 1995 году. Сама юная миллиардерша родилась в 1997 году.