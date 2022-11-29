Кайли Дженнер показала свою гигантскую рождественскую елку и гору игрушек

В комментариях ее поклонники отметили, что она принесла домой целый лес и оставила семью опоссумов без дома.

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25-летняя Кайли Дженнер показала, как украшает елку к Рождеству. И это оказалось нелегкой задачей, ведь Кайли поставила дома огромное дерево, размером в два этажа. Видео она опубликовала в своем Instagram.

Домой к миллиардерше гигантское дерево доставила целая команда работников. А потом она показала целую гору елочных украшений, которую предстояло развесить по ветвям.

[ + – ] Елка Кайли Дженнер Фото: Скриншот [ + – ] И гора украшений для огромной елки Фото: Скриншот

На верхних ветвях украшения развешивали помощники, воспользовавшись огромной лестницей. А на нижних – самые маленькие члены клана Дженнер-Кардашьян. Также елку украсили километрами гирлянд с огоньками.

К слову, игрушки, которыми Дженнер украсила свое рождественское дерево, оказались довольно простыми. Ничего эксклюзивного, или слишком дорогого. Просто типичные рождественские декорации, изображающие Санта Клауса.

Подписчики Кайли написали ей в комментариях, что хоть они и поражены размахом ее рождественского настроения, но они явно не ожидали увидеть настолько громадное дерево.

[ + – ] Чтобы поставить елку, пришлось звать толпу помощников

"Ты принесла домой целый лес", — пошутил один из комментаторов

А другой отметил, что она "лишила дома сразу 30 опоссумов", выбрав это огромное дерево.

Напомним, ранее Кайли Дженнер вышла на красную дорожку в винтажном платье от покойного Тьерри Мюглера. Роскошный бархатный наряд она дополнила бриллиантовой диадемой с подвесками.

Примечательно, но платье с корсетом и декором из перьев было создано еще до рождения Кайли – в 1995 году. Сама юная миллиардерша родилась в 1997 году.