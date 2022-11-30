Кайли Дженнер впервые показала сына (фото)
В феврале 2022 звезда во второй раз стала мамой.
25-летняя американская модель и бизнес-вумен Кайли Дженнер впервые показала своего сына. Снимками знаменитость поделилась в своих соцсетях.
Молодая мама выложила несколько фото, на которых показала свои будни с двумя детьми – четырехлетней Сторми и почти годовалым сыном. На снимках Кайли Дженнер позирует в черном платье с обнаженной спиной, спортивном костюме, худи и т.д.
На фото можно увидеть сына модели и американского рэпера Трэвиса Скотта, которого первоначально назвали Вульфом (Волк), однако со временем звездные родители передумали.
Сообщалось, что малыша назвали Найтом (Рыцарем), однако официально этого так и не подтвердили.
Кроме сына, Кайли Дженнер и Трэвис Скотт воспитывают общую дочь Сторми, которой в феврале 2023 года исполнится пять лет. Несмотря на это, знаменитости до сих пор не узаконили свои романтические отношения.
Они несколько раз расходились из-за измен музыканта, однако мирились и продолжали свою историю.
Напомним, Кайли Дженнер вышла на публику в роскошном образе от Тьерри Мюглера.
Также Фокус писал об огромной елке и подготовке к Рождеству в доме Кайли Дженнер.