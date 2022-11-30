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Стиль жизни

Кайли Дженнер впервые показала сына (фото)

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Фото: kyliejenner | Кайли Дженнер

В феврале 2022 звезда во второй раз стала мамой.

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25-летняя американская модель и бизнес-вумен Кайли Дженнер впервые показала своего сына. Снимками знаменитость поделилась в своих соцсетях.

Молодая мама выложила несколько фото, на которых показала свои будни с двумя детьми – четырехлетней Сторми и почти годовалым сыном. На снимках Кайли Дженнер позирует в черном платье с обнаженной спиной, спортивном костюме, худи и т.д.

На фото можно увидеть сына модели и американского рэпера Трэвиса Скотта, которого первоначально назвали Вульфом (Волк), однако со временем звездные родители передумали.

Сообщалось, что малыша назвали Найтом (Рыцарем), однако официально этого так и не подтвердили.

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Кроме сына, Кайли Дженнер и Трэвис Скотт воспитывают общую дочь Сторми, которой в феврале 2023 года исполнится пять лет. Несмотря на это, знаменитости до сих пор не узаконили свои романтические отношения.

Они несколько раз расходились из-за измен музыканта, однако мирились и продолжали свою историю.

Напомним, Кайли Дженнер вышла на публику в роскошном образе от Тьерри Мюглера.

Также Фокус писал об огромной елке и подготовке к Рождеству в доме Кайли Дженнер.