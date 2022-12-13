Кайли Дженнер в латексном бикини позировала в бассейне среди снега (фото)
Бизнесвумен делится с поклонниками фотографиями с зимнего отдыха.
25-летняя Кайли Дженнер опубликовала в Instagram-аккаунте снимки со своего отдыха на горнолыжном курорте в Аспене. Об этом пишет Daily Mail.
Звезда реалити вместе с подругой Ирис Палмер релаксировала в теплом гидромассажном бассейне под открытым небом.
На Дженнер было латексное черное бикини от бренда ее сестры – Хлое Кардашян – Good American, которое прекрасно подчеркивало ее шикарную фигуру и сексуальное декольте. Волосы она собрала вверх и надела на лицо черные солнцезащитные очки.
А перед водными процедурами красавица устроила себе импровизированный фотосет на тренажерах. Поверх купальника Дженнер надела белый халат, ноги согрела парой коричневых пушистых сапог и прикрыла глаза черными солнцезащитными очками.
Звезда реалити соблазнительно позировала на камеру, демонстрируя свои роскошные формы.
Напомним, Кендалл и Кайли отправились на зимние каникулы в Аспен и демонстрируют яркие образы для зимнего отдыха.
Также Фокус писал, что 25-летняя американская модель и бизнес-вумен Кайли Дженнер впервые показала своего сына.