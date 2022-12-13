Кайли Дженнер в латексном бикини позировала в бассейне среди снега (фото)

Бизнесвумен делится с поклонниками фотографиями с зимнего отдыха.

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25-летняя Кайли Дженнер опубликовала в Instagram-аккаунте снимки со своего отдыха на горнолыжном курорте в Аспене. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда реалити вместе с подругой Ирис Палмер релаксировала в теплом гидромассажном бассейне под открытым небом.

На Дженнер было латексное черное бикини от бренда ее сестры – Хлое Кардашян – Good American, которое прекрасно подчеркивало ее шикарную фигуру и сексуальное декольте. Волосы она собрала вверх и надела на лицо черные солнцезащитные очки.

Фото: Instagram kyliejenner Фото: Instagram kyliejenner Фото: Instagram kyliejenner

А перед водными процедурами красавица устроила себе импровизированный фотосет на тренажерах. Поверх купальника Дженнер надела белый халат, ноги согрела парой коричневых пушистых сапог и прикрыла глаза черными солнцезащитными очками.

Фото: Instagram kyliejenner Фото: Instagram kyliejenner

Звезда реалити соблазнительно позировала на камеру, демонстрируя свои роскошные формы.

Напомним, Кендалл и Кайли отправились на зимние каникулы в Аспен и демонстрируют яркие образы для зимнего отдыха.

Также Фокус писал, что 25-летняя американская модель и бизнес-вумен Кайли Дженнер впервые показала своего сына.