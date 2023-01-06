Кайли Дженнер сделала трендовое обесцвечивание бровей

Звезда реалити-шоу не отстает от модных трендов.

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25-летняя Кайли Дженнер прибегла к процедуре обесцвечивания бровей. Снимками результата знаменитость поделилась в своем Instagram-аккаунте. Об этом пишет Daily Mail.

Американская бизнесвумен опубликовала серию фотографий с заднего сиденья своей машины, демонстрируя гламурный готический макияж в сочетании с светло-коричневой помадой и осветленные брови. Мать двоих детей продемонстрировала свою подтянутую фигуру и пышное декольте в черном джинсовом ансамбле.

[ + – ] Кайли Дженнер Фото: Instagram @kyliejenner

Отмечается, что визажист Ариэль Техада обесцветил брови владелицы Kylie Cosmetics, а парикмахер Иринель де Леон уложила ей прическу для слайд-шоу фото в Instagram.

Напомним, Кайли Дженнер продемонстрировала фотографии в странном трикотажном обтягивающем платье с градиентом и в подходящей балаклаве от Y/Project.

Также Фокус писал, что Кайли Дженнер и ее сестра Кендалл Дженнер отдыхают на популярном горнолыжном курорте Аспен в штате Колорадо. Кайли для выхода в свет надела черные брюки из потертой грубой кожи и куртку-авиатор с пушистой оторочкой из искусственной овчины от Attico.