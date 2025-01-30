"Девушка Бонда" Ольга Куриленко посетила Парижскую неделю моды (фото)
Звезда экрана стала гостей показа ливанского дизайнера Elie Saab. Куриленко продемонстрировала элегантный образ.
45-летняя французская актриса и модель Ольга Куриленко посетила Парижскую неделю моды. Снимками звезда экрана украинского происхождения делится в Instagram.
"Девушка Бонда" накануне посетила показ ливанского дизайнера Elie Saab в столице Франции.
"Спасибо Elie Saab за то, что ты у меня есть! Волшебный момент", — написала уроженка Бердянска.
Ольга Куриленко появилась на публике в стильном костюме, который состоял из брюк и пиджака с укороченными рукавами. К образу актриса добавила клатч в тон и светлые туфли на каблуках.
Ольга Куриленко снялась в ряде известных картин. В частности, одной из частей бондианы "Квант милосердия". Уроженка Бердянска сыграла девушку Джеймса Бонда (Дэниел Крейг).
С 2022 года она активно поддерживает Украину публично.
"Я не могу перестать думать о том, что переживает народ Украины. Такое горе. Такой ужас. Я глубоко сожалею о том, что происходит, и мои мысли с вами всеми", — писала Куриленко после очередного российского обстрела в октябре 2022.
Напомним, Лили-Роуз Депп с мамой Ванессой Паради посетили Парижскую неделю моды.
Также Фокус писал о появлении Девы Кассель на Неделе моды в Париже.