"Девушка Бонда" Ольга Куриленко посетила Парижскую неделю моды (фото)

Звезда экрана стала гостей показа ливанского дизайнера Elie Saab. Куриленко продемонстрировала элегантный образ.

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45-летняя французская актриса и модель Ольга Куриленко посетила Парижскую неделю моды. Снимками звезда экрана украинского происхождения делится в Instagram.

"Девушка Бонда" накануне посетила показ ливанского дизайнера Elie Saab в столице Франции.

"Спасибо Elie Saab за то, что ты у меня есть! Волшебный момент", — написала уроженка Бердянска.

Ольга Куриленко появилась на публике в стильном костюме, который состоял из брюк и пиджака с укороченными рукавами. К образу актриса добавила клатч в тон и светлые туфли на каблуках.

Ольга Куриленко

Ольга Куриленко снялась в ряде известных картин. В частности, одной из частей бондианы "Квант милосердия". Уроженка Бердянска сыграла девушку Джеймса Бонда (Дэниел Крейг).

С 2022 года она активно поддерживает Украину публично.

"Я не могу перестать думать о том, что переживает народ Украины. Такое горе. Такой ужас. Я глубоко сожалею о том, что происходит, и мои мысли с вами всеми", — писала Куриленко после очередного российского обстрела в октябре 2022.

Ольга Куриленко поддерживает Украину

Напомним, Лили-Роуз Депп с мамой Ванессой Паради посетили Парижскую неделю моды.

Также Фокус писал о появлении Девы Кассель на Неделе моды в Париже.