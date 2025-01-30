"Дівчина Бонда" Ольга Куриленко відвідала Паризький тиждень моди (фото)

Зірка екрану стала гостей показу ліванського дизайнера Elie Saab. Куриленко продемонструвала елегантний образ.

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45-річна французька акторка та модель Ольга Куриленко відвідала Паризький тиждень моди. Знімками зірка екрану українського походження ділиться в Instagram.

"Дівчина Бонда" напередодні відвідала показ ліванського дизайнера Elie Saab у столиці Франції.

"Дякую Elie Saab за те, що ти в мене є! Чарівний момент", — написала уродженка Бердянська.

Ольга Куриленко зʼявилася на публіці в стильному костюмі, який складався зі штанів та піджаку з укороченими рукавами. До образу акторка додала клатч в тон та світлі туфлі на підборах.

Ольга Куриленко

Ольга Куриленко знялася в низці відомих картин. Зокрема, одній з частин бондіани "Квант милосердя". Уродженка Бердянська зіграла дівчину Джеймса Бонда (Денієл Крейґ).

З 2022 року вона активно підтримує Україну публічно.

"Я не можу перестати думати про те, що переживає народ України. Таке горе. Такий жах. Я глибоко шкодую про те, що відбувається, і мої думки з вами всіма", — писала Куриленко після чергового російського обстрілу в жовтні 2022.

Ольга Куриленко підтримує Україну

Нагадаємо, Лілі-Роуз Депп з мамою Ванессою Параді відвідали Паризький тиждень моди.

Також Фокус писав про появу Деви Кассель на Тижні моди в Парижі.