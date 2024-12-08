66-річна Мадонна повернулася до свого 28-річного бойфренда (фото)

Інсайдери подейкували, що Мадонна в листопаді розлучилася зі своїм хлопчиком-іграшкою через те, що пристрасть між ними згасла, а різниця у віці дала про себе знати. Однак остання поява пари свідчить про протилежне.

Американська поп-ікона Мадонна, яка кілька тижнів тому по-тихому розійшлася зі своїм молодим коханим Акімом Моррісом, була помічена з ним же на прогулянці в Нью-Йорку, де їх сфотографували на вихідних, пише Daily Mail.

Співачка одягла велику стьобану куртку, товстий светр, мініспідницю і прозорі колготки. У якийсь момент вона обернула шарф навколо голови. Образ завершили сонцезахисні окуляри із закругленими кутами.

Її коханий, колишній футболіст, поєднував білу толстовку з великими білими спортивними штанами, накинувши на неї чорну куртку-бомбер з помаранчевою підкладкою та одягнувши кепку далекобійника. Він був у гарному настрої і в якийсь момент поклав руку на середину спини суперзірки.

У листопаді одне з джерел, наближених до артистки, повідомило журналістам, що Мадонна кинула свого той-боя. На виборах у Нью-Йорку вона була тільки зі своєю 28-річною дочкою Лурдес.

"У Мадонни виникла та сама проблема з цим хлопчиком-іграшкою, що і з усіма її недавніми чоловіками. Різниця у віці стала проблемою. Вони з різних часових періодів. Мадонна відчувала, що в Акіма блукаючий погляд, тому що він був таким", — говорив інсайдер.

До розставання вони багато подорожували, і Акім супроводжував співачку на модних показах і на святкуванні її дня народження в Італії. Але коли поїздки припинилися, це охолодило запал закоханих. Їхній розрив, за словами інформатора, не був гучним:

"Зрештою, все вичерпалося, і немає жодних образ чи драм. Їм просто прийшов час розійтися. Зараз Акім живе на острові, а Мадонна, очевидно, працює над своїм біографічним фільмом".

Зараз, схоже, пара вирішила знову спробувати відновити свій роман, і те, що публіка побачила їх разом, тому підтвердження. Ба більше, сама мадонна кілька днів тому опублікувала серію сімейних фото зі своїми дітьми і батьком, і на одному зі знімків вона позує в обіймах Акіма.

Мадонна та Акім Морріс Фото: Instagram madonna

Уперше Морріса пов'язали із зіркою 2022 року, коли вони разом з'явилися на обкладинці журналу Paper Magazine. Про їхній роман заговорили через два роки, влітку 2024-го.

Акім родом зі Спеніш-Тауна, Ямайка, і грав у студентському футбольному клубі Університету Стоуні-Брук, а потім потрапив у футбольну команду прем'єр-ліги Oyster Bay United FC.

Раніше Фокус писав, що Мадонна та її екс-бойфренд привітали свою доньку Лурдес із днем народження.