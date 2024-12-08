66-летняя Мадонна вернулась к своему 28-летнему бойфренду (фото)

Инсайдеры поговаривали, что Мадонна в ноябре рассталась со своим мальчиком-игрушкой из-за того, что страсть между ними угасла, а разница в возрасте дала о себе знать. Однако последнее появление пары говорит об обратном.

Американская поп-икона Мадонна, которая несколько недель назад по-тихому рассталась со своим молодым возлюбленным Акимом Моррисом, была замечена с ним же на прогулке в Нью-Йорке, где их сфотографировали на выходных, пишет Daily Mail.

Певица надела большую стеганую куртку, толстый свитер, мини-юбку и прозрачные колготки. В какой-то момент она обернула шарф вокруг головы. Образ завершили солнцезащитные очки с закругленными углами.

Ее возлюбленный, бывший футболист, сочетал белую толстовку с большими белыми спортивными штанами, накинув поверх черную куртку-бомбер с оранжевой подкладкой и надев кепку дальнобойщика. Он был в хорошем расположении духа и в какой-то момент положил руку на середину спины суперзвезды.

В ноябре один из источников, приближенных к артистке, сообщил журналистам, что Мадонна бросила своего той-боя. На выборах в Нью-Йорке она была только со своей 28-летней дочерью Лурдес.

"У Мадонны возникла та же проблема с этим мальчиком-игрушкой, что и со всеми ее недавними мужчинами. Разница в возрасте стала проблемой. Они из разных временных периодов. Мадонна чувствовала, что у Акима блуждающий взгляд, потому что он был таким", – говорил инсайдер.

До расставания они много путешествовали, и Аким сопровождал певицу на модных показах и на праздновании ее дня рождения в Италии. Но когда поездки прекратились, это охладило пыл влюбленных. Их разрыв, по словам информатора, не был громким:

"В конце концов, все исчерпалось, и нет никаких обид или драм. Им просто пришло время разойтись. Сейчас Аким живет на острове, а Мадонна, очевидно, работает над своим биографическим фильмом".

Сейчас, похоже, пара решила снова попробовать возобновить свой роман, и то, что публика увидела их вместе, тому подтверждение. Более того, сама мадонна несколько дней назад опубликовала серию семейных фото со своими детьми и отцом, и на одном из снимков она позирует в объятиях Акима.

Мадонна и Аким Моррис Фото: Instagram madonna

Впервые Морриса связали со звездой в 2022 году, когда они вместе появились на обложке журнала Paper Magazine. Об их романе заговорили спустя два года, летом 2024-го.

Аким родом из Спэниш-Тауна, Ямайка, и играл в студенческом футбольном клубе Университета Стоуни-Брук, а затем попал в футбольную команду премьер-лиги Oyster Bay United FC.

Ранее Фокус писал, что Мадонна и ее экс-бойфренд поздравили свою дочь Лурдес с днем рождения.