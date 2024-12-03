Мадонна поделилась редкими семейными снимками с отцом и детьми (фото)

Мадонна дорожит отношениями со своими близкими. День благодарения певица провела в кругу своей семьи.

Поп-дива Мадонна показала всех своих шестерых детей и 93-летнего отца Сильвио Энтони "Тони" Чикконе. Редкими семейными фотографиями 2 декабря звезда поделилась со своими поклонниками в Instagram.

Семья в полном составе собралась, чтобы отметить День благодарения. На фоне большого дерева 66-летняя певица позировала со своим 93-летним отцом и детьми: 28-летней Лурдес, 24-летним Рокко, 19-летним Дэвидом, 18-летней Мерси и 12-летними близнецами Стеллой и Эстер. Кроме того, несмотря на слухи о расставании, на других снимках можно увидеть и молодого бойфренда звезды 28-летнего Акима Морриса.

В своем посте Мадонна рассказала о своей боли, которую она испытывала, наблюдая за тем, как отец Тони плачет на похоронах ее брата Кристофера.

"Мы рождаемся в семьях и создаем свои. Со временем я все больше ценю эти микрокосмосы жизни, которые танцуют вокруг меня и каждый день дают мне уроки. Моя семья пережила много потерь в этом году. Мой отец перенес с достоинством. Смотрю, как он плачет на кладбище, когда мы хоронили моего брата Кристофера, сразу после того, как он потерял свою жену. Это был момент, который я никогда не забуду. Провести время с ним и всеми моими детьми на День благодарения было лекарством для души", — написала певица.

Известно, что 24 сентября после непродолжительной борьбы с раком скончалась мачеха Мадонны, жена Тони Джоан Клэр Чикконе, а 4 октября в возрасте 63 лет от рака поджелудочной железы умер ее младший брат Кристофер.

Кристофер и Мадонна тесно сотрудничали на протяжении всей ее карьеры. Он был личным помощником и костюмером исполнительницы, декоратором интерьеров и художественным руководителем ее захватывающих мировых турне. Но в 2008 году у них произошел разлад из-за сенсационной книги Кристофера "Жизнь с моей сестрой Мадонной", они так и не помирились.

Ранее, 22 ноября, сообщалось, что Мадонна показалась в объятиях юного бойфренда на фоне слухов о расставании.