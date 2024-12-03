Мадонна поділилася рідкісними сімейними знімками з батьком і дітьми (фото)

Мадонна дорожить стосунками зі своїми близькими. День подяки співачка провела в колі своєї родини.

Поп-діва Мадонна показала всіх своїх шістьох дітей і 93-річного батька Сільвіо Ентоні "Тоні" Чікконе. Рідкісними сімейними світлинами 2 грудня зірка поділилася зі своїми шанувальниками в Instagram.

Сім'я в повному складі зібралася, щоб відзначити День подяки. На тлі великого дерева 66-річна співачка позувала зі своїм 93-річним батьком і дітьми: 28-річною Лурдес, 24-річним Рокко, 19-річним Девідом, 18-річною Мерсі та 12-річними близнюками Стеллою й Естер. Крім того, незважаючи на чутки про розставання, на інших знімках можна побачити і молодого бойфренда зірки 28-річного Акіма Морріса.

У своєму пості Мадонна розповіла про свій біль, який вона відчувала, спостерігаючи за тим, як батько Тоні плаче на похороні її брата Крістофера.

"Ми народжуємося в сім'ях і створюємо свої. З часом я дедалі більше ціную ці мікрокосмоси життя, які танцюють навколо мене і щодня дають мені уроки. Моя сім'я пережила багато втрат цього року. Мій батько переніс із гідністю. Дивлюся, як він плаче на кладовищі, коли ми ховали мого брата Крістофера, одразу після того, як він втратив свою дружину. Це був момент, який я ніколи не забуду. Провести час із ним і всіма моїми дітьми на День подяки було ліками для душі", — написала співачка.

Відомо, що 24 вересня після нетривалої боротьби з раком померла мачуха Мадонни, дружина Тоні Джоан Клер Чікконе, а 4 жовтня у віці 63 років від раку підшлункової залози помер її молодший брат Крістофер.

Крістофер і Мадонна тісно співпрацювали протягом усієї її кар'єри. Він був особистим помічником і костюмером виконавиці, декоратором інтер'єрів і художнім керівником її захопливих світових турне. Але 2008 року у них стався розлад через сенсаційну книгу Крістофера "Життя з моєю сестрою Мадонною", вони так і не помирилися.

Раніше, 22 листопада, повідомлялося, що Мадонна показалася в обіймах юного бойфренда на тлі чуток про розставання.