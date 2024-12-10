Politico оприлюднило топ найвпливовіших людей Європи: серед них є українець, хто ще в списку

Президентові РФ Володимиру Путіну журналісти дали друге місце в рейтингу "Діячів", які "найбільш уміло нав’язують свою волю" у Європі.

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Голова офісу президента України Андрій Єрмак посів друге місце в рейтингу найвпливовіших людей Європи від американського видання Politico в категорії "Мрійники". До цього рейтингу зарахували 28 людей, які, на думку журналістів, формуватимуть європейську та світову політику у 2025 році. Переможців буде оголошено сьогодні ввечері під час прямої трансляції близько 21:00, а список тих, хто посів нижчі позиції топу, можна побачити на сайті видання.

До категорії "Мрійники" входять ті, "чиї сміливі ідеї ведуть до дискусій" на думку медійників. Видання охрестило Андрія Єрмака "фіксером" (The fixer), тобто тим, хто намагається розв'язати проблеми, і зазначило, що голова ОП України за три роки від початку повномасштабної війни "замість спроб виграти війну зосередився на спробах виграти мир".

Журналісти пишуть, що після перемоги Дональда Трампа на виборах у США Андрій Єрмак шукає співрозмовників у його оточенні, намагається отримати допомогу для України від незалучених раніше країн та просить більше артилерійських снарядів, систем протиповітряної оборони та ракет великої дальності у Європи, щоби сповільнити наступ РФ на фронті.

Хто ще потрапив до рейтингу найвпливовіших людей Європи

Третє місце у категорії "Мрійники" услід за Єрмаком посідає колишня прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас, четверте місце — прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

Президенту РФ Володимиру Путіну американські журналісти присудили друге місце в категорії "Діячі" — тих, хто "найбільш уміло нав’язує свою волю".

"Терпляче граючи в довгу гру, президент Росії Володимир Путін, схоже, досягає своєї мети розколу Заходу та завоювання частини України", — написали Politico.

На третьому місці розташувався прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск за те, що "найкраще може стримати популістську хвилю".

Також видання визначило головних "Руйнівників", які "розхитують статус-кво" у Європі.

Зазначимо, минулого року до рейтингу Politico потрапив президент України Володимир Зеленський. Тоді його назвали "Марафонцем року" і "Мрійником №1".

Нагадаємо також, 9 грудня став відомий список номінантів на премію "Людина року-2024" за версією журналу Time. Серед претендентів названо новообраного президента США Дональда Трампа, його суперницю на виборах Камалу Гарріс, дружину померлого російського опозиціонера Олексія Навального Юлію, принцесу Уельську Кейт Міддлтон американського подкастера Джо Рогана та підприємця Ілона Маска, який уже отримував це звання у 2021 році.