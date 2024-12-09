Людина року-2024 за версією TIME: став відомий список номінантів

Це постійна традиція видання з 1927 року. Журнал TIME оголосить переможця вже у четвер, 12 грудня.

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Американський журнал TIME у понеділок, 9 грудня, оголосив про проведення конкурсу "Людина року 2024" і представив список кандидатів. Серед них Дональд Трамп, Камала Гарріс, принцеса Кейт Міддлтон, Ілон Макс та інші. Про йдеться на сайті TIME.

Одразу два кандидати в президенти США цього року потрапили до списку. Йдеться про лідерку демократів, віцепрезидентку США Камалу Гаріс та її опонента — переможця президентських перегонів Дональда Трампа. У 2016 році Трамп вже ставав "Людиною року" за версією журналу після перемоги на президентських виборах.

Також цього року до списку потрапили принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Вона фігурувала в заголовках про боротьбу з раком, а у вересні оголосила про завершення курсу хіміотерапії. Раніше Міддлтон входила до списку найвпливовіших людей TIME100 у 2013 році та посідала друге місце у номінації "Людина року" у 2011-му.

Серед десятки — бізнесмен Ілон Маск, який вже був людиною року в 2021 році. Тime зазначає, що після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах вплив Маска зріс. Він публічно підтримав Трампа, з’являвся на його мітингах і просував контент за Трампа в X. Також у десятці — прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу. Його TIME назвав "одним із найвпливовіших і суперечливих світових лідерів цього року" .

Серед номінантів також:

президентка Мексики Клаудія Шейнбаум — перша в історії Мексики жінка-президент Мексики і перша єврейська лідерка у країні за понад 200 років незалежності.

генеральний директор Meta Марк Цукерберг, який опинився "під мікроскопом, оскільки проходив урядову перевірку компанії Meta", бо мав справу з державним контролем Meta, який володіє Facebook, Instagram та іншими платформами;

дружина померлого російського опозиціонера Олексія Навального Юлія Навальна, яку видання назвало "першою леді російської опозиції";

американський подкастер Джо Роган, який раніше поширював дезінформацію про COVID-19 і використовував расистські образи;

очільник Федеральної системи США з 2018 року Джером Пауелл, який очолював Федеральну резервну систему США. Попри те, що Пауелл був номінований на цю роль Трампом, новообраний президент неодноразово критикував ФРС під час свого першого терміну перебування на посаді, звинувачуючи її в підтримці занадто високих процентних ставок.

Time оголосить переможця у четвер, 12 грудня.

Нагадаємо, що торік американський журнал TIME представив дев'ять кандидатів на звання "Людина року 2023". Серед фіналістів були президент Росії Володимир Путін, голова Китаю Сі Цзіньпін, король Великої Британії Чарльз III і голова Федеральної резервної системи Джером Пауелл.