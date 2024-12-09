Человек года-2024 по версии TIME: стал известен список номинантов

Это постоянная традиция издания с 1927 года. Журнал TIME объявит победителя уже в четверг, 12 декабря.

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Американский журнал TIME в понедельник, 9 декабря, объявил о проведении конкурса "Человек года 2024" и представил список кандидатов. Среди них Дональд Трамп, Камала Харрис, принцесса Кейт Миддлтон, Илон Макс и другие. Об этом говорится на сайте TIME.

Сразу два кандидата в президенты США в этом году попали в список. Речь идет о лидере демократов, вице-президенте США Камале Харрис и ее оппоненте — победителе президентской гонки Дональде Трампе. В 2016 году Трамп уже становился "Человеком года" по версии журнала после победы на президентских выборах.

Также в этом году в список попали принцесса Уэльская Кейт Миддлтон. Она фигурировала в заголовках о борьбе с раком, а в сентябре объявила о завершении курса химиотерапии. Ранее Миддлтон входила в список самых влиятельных людей TIME100 в 2013 году и занимала второе место в номинации "Человек года" в 2011-м.

Среди десятки — бизнесмен Илон Маск, который уже был человеком года в 2021 году. Тime отмечает, что после победы Дональда Трампа на президентских выборах влияние Маска возросло. Он публично поддержал Трампа, появлялся на его митингах и продвигал контент за Трампа в X. Также в десятке — премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху. Его TIME назвал "одним из самых влиятельных и противоречивых мировых лидеров этого года".

Среди номинантов также:

президент Мексики Клаудия Шейнбаум — первая в истории Мексики женщина-президент Мексики и первый еврейский лидер в стране за более чем 200 лет независимости.

генеральный директор Meta Марк Цукерберг, который оказался "под микроскопом, поскольку проходил правительственную проверку компании Meta", потому что имел дело с государственным контролем Meta, который владеет Facebook, Instagram и другими платформами;

жена умершего российского оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная, которую издание назвало "первой леди российской оппозиции";

американский подкастер Джо Роган, который ранее распространял дезинформацию о COVID-19 и использовал расистские оскорбления;

глава Федеральной системы США с 2018 года Джером Пауэлл, который возглавлял Федеральную резервную систему США. Несмотря на то, что Пауэлл был номинирован на эту роль Трампом, новоизбранный президент неоднократно критиковал ФРС во время своего первого срока пребывания в должности, обвиняя ее в поддержании слишком высоких процентных ставок.

Time объявит победителя в четверг, 12 декабря.

Напомним, что в прошлом году американский журнал TIME представил девять кандидатов на звание "Человек года 2023". Среди финалистов были президент России Владимир Путин, председатель Китая Си Цзиньпин, король Великобритании Чарльз III и председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл.