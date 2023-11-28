"Лидер, который меняет ход истории": Politico назвало Зеленского марафонцем и мечтателем года

Издание поставило украинского президента наряду с Уинстоном Черчилем. Мартином Лютер Кингом младшим и Нельсоном Манделой, заметив, что он один из тех, кто умеет пользоваться словом.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии издания Politico. СМИ назвало его "Марафонцем года" и "Мечтателем №1".

"Уинстон Черчилль. Мартин Лютер Кинг младший Нельсон Мандела. Время от времени появляется какой-то лидер и самостоятельно меняет ход истории не благодаря мощи своей армии или экономики, а благодаря силе своих слов. Таким лидером является президент Украины Владимир Зеленский. От его дерзкого видео "Мы здесь", снятого в первые дни войны возле его президентского офиса на улице Банковой, и его культовой фразы "Мне нужно оружие, а не эвакуация", — пишет издание.

Важно

"Ермак — зеленый кардинал Киева": Politico опубликовало список самых влиятельных людей Европы

Отмечается, что своими речами Зеленский вдохновлял украинцев противостоять России, уговаривал, позорил и умолял другие нации помочь им это сделать.

"Эти риторические усилия принесли свои плоды: западные союзники предоставили финансовую помощь и все большее количество сложного оружия — от танков до истребителей — дерзко решительным силам Украины. Руководство Зеленского было настолько эффективным, что ему удалось протолкнуть вещи, которые до недавнего времени были немыслимыми, выдвинув Украину в первую очередь на членство в ЕС — и ближе, чем кто-то считал возможным, к военному альянсу НАТО", — пишет Politico.

Кого из известных политиков отметило Politico

Самым влиятельным деятелем Европы по версии Politico стала премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Урсула фон дер Ляйен — стала "Королевой" и самым влиятельным президентом Еврокомиссии, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал "Медиатором", президент Венгрии Виктор Орбан победил в категории "Спойлер", президент Чехии Петр Павел победил в номинации "Ястреб", а российского политзаключенного Алексея Навального назвали "русским Манделой".

Реджеп Тайип Эрдоган Виктор Орбан Алексей Навальный Джорджия Мелони Урсула фон дер Ляйен

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 28 ноября подписал закон о государственном бюджете на 2024 год. Около половины расходов пойдет на оборону и безопасность страны.

Ранее сообщалось, что Зеленский несколько раз появлялся на первой полосе Time, становился человеком года и лидером свободного мира.