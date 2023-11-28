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Украина Российско-украинская война

"Лидер, который меняет ход истории": Politico назвало Зеленского марафонцем и мечтателем года

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Фото: Офис президента

Издание поставило украинского президента наряду с Уинстоном Черчилем. Мартином Лютер Кингом младшим и Нельсоном Манделой, заметив, что он один из тех, кто умеет пользоваться словом.

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Президент Украины Владимир Зеленский попал в рейтинг самых влиятельных людей Европы по версии издания Politico. СМИ назвало его "Марафонцем года" и "Мечтателем №1".

"Уинстон Черчилль. Мартин Лютер Кинг младший Нельсон Мандела. Время от времени появляется какой-то лидер и самостоятельно меняет ход истории не благодаря мощи своей армии или экономики, а благодаря силе своих слов. Таким лидером является президент Украины Владимир Зеленский. От его дерзкого видео "Мы здесь", снятого в первые дни войны возле его президентского офиса на улице Банковой, и его культовой фразы "Мне нужно оружие, а не эвакуация", — пишет издание.

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Отмечается, что своими речами Зеленский вдохновлял украинцев противостоять России, уговаривал, позорил и умолял другие нации помочь им это сделать.

"Эти риторические усилия принесли свои плоды: западные союзники предоставили финансовую помощь и все большее количество сложного оружия — от танков до истребителей — дерзко решительным силам Украины. Руководство Зеленского было настолько эффективным, что ему удалось протолкнуть вещи, которые до недавнего времени были немыслимыми, выдвинув Украину в первую очередь на членство в ЕС — и ближе, чем кто-то считал возможным, к военному альянсу НАТО", — пишет Politico.

Кого из известных политиков отметило Politico

Самым влиятельным деятелем Европы по версии Politico стала премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Урсула фон дер Ляйен — стала "Королевой" и самым влиятельным президентом Еврокомиссии, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган стал "Медиатором", президент Венгрии Виктор Орбан победил в категории "Спойлер", президент Чехии Петр Павел победил в номинации "Ястреб", а российского политзаключенного Алексея Навального назвали "русским Манделой".

Реджеп Тайип Эрдоган Fullscreen
Реджеп Тайип Эрдоган
Виктор Орбан Fullscreen
Виктор Орбан
Алексей Навальный Fullscreen
Алексей Навальный
Джорджия Мелони Fullscreen
Джорджия Мелони
Урсула фон дер Ляйен Fullscreen
Урсула фон дер Ляйен
Реджеп Тайип Эрдоган
Виктор Орбан
Алексей Навальный
Джорджия Мелони
Урсула фон дер Ляйен

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский 28 ноября подписал закон о государственном бюджете на 2024 год. Около половины расходов пойдет на оборону и безопасность страны.

Ранее сообщалось, что Зеленский несколько раз появлялся на первой полосе Time, становился человеком года и лидером свободного мира.