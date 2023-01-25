Человек года и Vanity Fair. Топ-5 обложек с Владимиром Зеленским

Глава государства несколько раз появлялся на первой полосе Time, становился человеком года и лидером свободного мира.

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Сегодня, 25 января 2023 года, Владимир Зеленский празднует свой 45-й день рождения. Вспоминаем его самые яркие обложки известных мировых изданий.

Time, декабрь 2019

Первый раз украинский президент попал на обложку такого уровня издания. Цветное фото главы государства подписали как "Человек посередине" и указывали на то, что именинник должен выбрать правильную сторону — Трампа или Путина.

Материал о Владимире Зеленском тогда писал известный журналист Саймон Шустер. А статья называлась "Украинский президент Владимир Зеленский о том, как быть между Путиным и Трампом".

[ + – ] Владимир Зеленский на обложке Time

Time, май 2022

Влиятельный американский журнал Time снова поместил на свою обложку Владимира Зеленского. Черно-белое фото украинского президента дополнили красные и белые цвета.

Внутри издания была статья "Внутри мира Зеленского" репортера Саймона Шустера. Журналист провел две недели в Офисе президента весной 2022 года, чтобы больше узнать о президенте и его окружении.

"Его миссия (Зеленского) – сделать так, чтобы свободный мир переживал эту войну так, как переживает Украина: как вопрос собственного выживания. Кажется, ему это удается…" — отмечал тогда Шустер.

[ + – ] Владимир Зеленский на обложке Time

Человек года, по версии Time, декабрь 2022

В конце очень тяжелого года для украинцев Владимира Зеленского признали человеком года, по версии Time. Кроме главы государства престижное звание получили все украинцы, чей дух поражал весь мир на протяжении 2022 года.

На обложке итогового издания изображен украинский президент и известные украинцы, кто всеми силами приближал победу Украины.

В посвященном Зеленскому материале журналист Саймон Шустер отмечал, что в биографии главы государства ничто не предвещало, что он проявит такую готовность бороться за свою страну.

[ + – ] Владимир Зеленский на обложке Time Фото: Time

Vanity Fair, март 2022

Впервые в истории украинский президент попал на обложку итальянского глянца Vanity Fair. Черно-белое фото главы государства дополнили желто-синие оттенки букв на первой полосе журнала.

Альтернативную обложку Vanity Fair тогда украсила испанская актриса Пенелопа Крус.

"Менее чем через неделю мужество этого человека и его нации вывело море людей на улицы мира, разожгло социальные сети и разоблачило все вопросы, которые поднимает политика Владимира Путина", — отмечал тогда главный редактор итальянского глянца Симоне Маркетти.

Журналисты издания отмечали, что война касается всех, а не только украинцев.

[ + – ] Владимир Зеленский на обложке итальянского Vanity Fair

Newsweek, март 2022

Польский журнал Newsweek через несколько недель после полномасштабного российского вторжения выпустил свежий номер издания с фото Владимира Зеленского на первой полосе.

На обложке глава государства появился в военной форме и каске, а слова были закрашены в цвета украинского флага.

"Владимир Зеленский бросил вызов империи Путина", — отмечали тогда польские журналисты.

Также они напомнили, как украинского президента называли клоуном и популистом, однако он стал лидером свободного мира.

"Во время испытаний Владимир Зеленский стал героем и настоящим государственником. Его жена Елена говорит, что останется с ним до конца", — писали журналисты.

[ + – ] Владимир Зеленский на обложке польского еженедельника

Напомним, как Владимир Зеленский за год превратился в лидера свободного мира и символ победы Украины.

Также Фокус писал о трогательном поздравлении президента Украины от его супруги.