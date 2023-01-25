Людина року та Vanity Fair. Топ-5 обкладинок з Володимиром Зеленським

Глава держави кілька разів з'являвся на першій шпальті Time, ставав людиною року та лідером вільного світу.

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Сьогодні, 25 січня 2023, Володимир Зеленський святкує свій 45-й день народження. Пригадуємо його найяскравіші обкладинки відомих світових глянців.

Time, грудень 2019

Уперше український президент потрапив на обкладинку такого рівня видання. Кольорове фото глави держави підписали як "Чоловік посередині" та вказували на те, що іменинник повинен обрати правильний бік — Трампа або Путіна.

Матеріал про Володимира Зеленського тоді писав відомий журналіст Саймон Шустер. А стаття називалася "Український президент Володимир Зеленський про те, як бути між Путіним і Трампом".

[ + – ] Володимир Зеленський на обкладинці Time

Time, травень 2022

Впливовий американський журнал Time знову помістив на свою обкладинку Володимира Зеленського. Чорно-біле фото українського президента доповнили червоні та білі кольори.

Усередині видання була стаття "Всередині світу Зеленського" репортера Саймона Шустера. Журналіст провів два тижні в Офісі президента навесні 2022, аби більше дізнатися про президента та його оточення.

"Його місія (Зеленського) – зробити так, щоб вільний світ переживав цю війну так, як це переживає Україна: як питання власного виживання. Здається, йому це вдається…" — зазначав тоді Шустер.

[ + – ] Володимир Зеленський на обкладинці Time

Людина року, за версією Time, грудень 2022

Наприкінці надзвичайно важкого року для українців Володимира Зеленського визнали людиною року, за версією Time. Окрім глави держави, престижне звання отримали всі українці, чий дух вражав весь світ протягом 2022 року.

На обкладинці підсумкового видання зображено українського президента та відомих українців, хто всіма силами наближав перемогу України.

У присвяченій Зеленському статті журналіст Саймон Шустер зазначав, що в біографії глави держави ніщо не віщувало, що він проявить таку готовність боротися за свою країну.

[ + – ] Володимир Зеленський на обкладинці Time Фото: Time

Vanity Fair, березень 2022

Уперше в історії український президент потрапив на обкладинку італійського глянцю Vanity Fair. Чорно-біле фото глави держави доповнили жовто-сині відтінки літер на першій шпальті журналу.

Альтернативну обкладинку Vanity Fair тоді прикрасила іспанська акторка Пенелопа Крус.

"Менш ніж за тиждень мужність цієї людини та її нації вивела море людей на вулиці світу, розпалила соціальні мережі та викрила всі питання, які порушує політика Володимира Путіна", — зазначав тоді головний редактор італійського глянцю Сімоне Маркетті.

Журналісти видання наголошували, що війна стосується всіх, а не лише українців.

[ + – ] Володимир Зеленський на обкладинці італійського Vanity Fair

Newsweek, березень 2022

Польський журнал Newsweek за кілька тижнів повномасштабного російського вторгнення випустив свіжий номер видання з фото Володимира Зеленського на першій шпальті.

На обкладинці глава держави постав у воєнній формі та касці, а слова були зафарбовані у кольори українського прапора.

"Володимир Зеленський кинув виклик імперії Путіна", — зазначали тоді польські журналісти.

Також вони пригадали, як українського президента називали клоуном та популістом, проте він став лідером вільного світу.

"У часи випробувань Володимир Зеленський став героєм і справжнім державником. Його дружина Олена каже, що залишиться з ним до кінця", — писали журналісти.

[ + – ] Володимир Зеленський на обкладинці польського тижневика

Нагадаємо, як Володимир Зеленський за рік перетворився на лідера вільного світу та символ перемоги України.

Також Фокус писав про зворушливе привітання президента України від його дружини.