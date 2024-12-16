Из-за срочности: в Украину могут отправить миротворцев без согласия всех 27 стран ЕС, — Нидерланды

По словам министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса, линия прекращения огня в Украине будет длинной. Поэтому нужно участие не только многих стран, но и крупных стран.

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Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс больше не исключает переговоров с Россией о мире в Украине. Об этом пишет NL Times.

По его мнению, есть ощущение срочности, и европейские лидеры должны проявить инициативу раньше Дональда Трампа.

"Мы должны убедиться, что европейские страны будут за столом переговоров, чтобы Трамп не принимал решения с Путиным об архитектуре безопасности в Европе", — объяснил Брекельманс.

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Впервые Брекельманс открыто поднимает вопрос о мирных переговорах. До сих пор позиция кабинета министров Нидерландов заключалась в том, что переговоры должны проводиться только тогда, когда Украина будет к этому готова. После избрания Трампа разговоры о возможных мирных переговорах начались и в Европе. Сейчас Брекельманс говорит об их "ускорении".

С 27 государствами-членами ЕС трудно достичь консенсуса относительно отправки миротворческих сил в Украину, сказал министр, но, "учитывая срочность, вы можете решить и не ждать единогласия в любом контексте". Он упомянул возможность сделать это с группой стран.

"Украина большая, и эта линия прекращения огня — если она появится — будет длинной. Если вы хотите сделать это надежным образом, вам нужно не только много стран, но и крупные страны", — отметил министр. Вместе с тем Брекелманс не хочет заранее говорить о том, что Нидерланды непременно будут участвовать и отправят своих миротворцев в Украину.

"Это зависит от того, что именно находится на столе и как это выглядит", — уточнил он.

Министр по-прежнему поддерживает политику, согласно которой Нидерланды не должны воевать в Украине. Но участие в миротворческой миссии — это нечто другое, поскольку "речь идет о поддержании мира".

Напомним, что премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мирные переговоры Украины и России могут пройти зимой 2025 года.

Также сообщалось, что 12 декабря Макрон приехал в Варшаву обсудить вопрос о миротворческих силах для Украины.