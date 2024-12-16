РФ програє в оперативному і стратегічному плані: боєць ЗСУ — про Покровський напрямок

За даними голови Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Івана Тимочка, відомо про присутність 150 тис. особового складу та певну кількість бронетехніки й авіації. Це говорить про поставлене завдання — прорватися якнайшвидше до Покровська.

Related video

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що ще на підступах до Покровська війська РФ втратили 150 тис. особового складу та тисячі броньованої техніки, які могли застосувати на інших напрямках. Про це повідомляє "Еспресо".

"Якщо дивитися на Покровський напрямок точково або враховувати теперішні події, то схоже, що ворог там накопичив величезну кількість сил і засобів, щоб прорватися в Покровськ", — заявив він.

Важливо

Росія боїться запізнитися: чому під Покровськ ворог кинув половину своїх сил

Повідомляють про присутність 150 тис. особового складу і певну кількість бронетехніки та авіації, що вказує на поставлене завдання — прорватися якнайшвидше до Покровська.

Спостерігається інтенсивність активності окупантів і на Курахівському напрямку, і на Воремеївському. Іншими словами, можна говорити про серйозність, напруженість ситуації та про тактичні успіхи російських військ, зазначив Тимочко.

Голова Ради резервістів послався на дані британської розвідки, що під час боїв за Покровськ, ще на підступах до міста, армія РФ втратила 150 тис. убитими, до всього іншого ЗС РФ намагалися підтримувати 150-тисячний контингент і тисячі техніки.

"Зокрема, 1800 танків, БМП та іншої броньованої техніки ворог втратив на цьому напрямку, хоча міг застосувати на іншому", — зазначив він.

За словами Тимочка, окупанти могли за допомогою таких сил на оперативному рівні зламати оборону України, створити якісь масштабні оточення ЗСУ, тобто домогтися набагато більшого результату.

"Таким чином, в оперативному і стратегічному плані на нинішньому етапі противник там програє. Я говорю конкретними цифрами на підставі тих результатів, яких досяг зараз окупант", — наголосив голова Ради резервістів.

Нагадаємо, що в українських ВМС розповіли, чому кораблі РФ тонуть і без атак морських дронів.

Також повідомлялося, що українські спецпризначенці знищили взвод росіян у Курській області.